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Из "красных линий" Путина Украина свила веревку, на которой повесит имперский труп – Данилов

Алена МазуренкоЧетверг, 20 июля 2023, 15:55
Из красных линий Путина Украина свила веревку, на которой повесит имперский труп – Данилов
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что из всех "красных линий", о которых говорит российский диктатор Владимир Путин, Украина свила веревку, на которой повесит российский имперский труп.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "Ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских один - это увеличение количества и масштабов ударов СОУ по оккупационным войскам.

Украина уже давно собрала в кучу все "красные линии" Путина, свила из них веревку, на которой повесит российский имперский труп.

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Попытки запугать имеют противоположный эффект и катастрофические последствия для РФ".

Детали: По его словам, оккупантов ожидает много неприятных сюрпризов и приветов: "Не только от армии дронов, но и от флота дронов".

Отдельно Данилов обратился к одесским политикам бывшей "Партии регионов" и "ОПЗЖ". Секретарь СНБО отметил, что их "ползание по кремлевскому коврику привело в Одессу "русский мир" и это стоило много крови.

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Темы: ДаниловвойнаПутинобстрел
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