Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна, ймовірно, отримає F-16 до кінця цього року – Кірбі

"Українська правда"П'ятниця, 21 липня 2023, 02:34
Україна, ймовірно, отримає F-16 до кінця цього року – Кірбі
ЛІТАК F-16. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

США можуть передати Україні винищувачі F-16 до кінця цього року.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу Fox News

Пряма мова: "F-16 надійдуть в Україну, швидше за все, до кінця року. Але ми не вважаємо, що лише F-16 зможуть змінити ситуацію (на полі бою – ред.)".

Деталі: Кірбі додав, що зараз Україна потребує більше артилерійських снарядів.

Що цьому передувало:

  • У США вважають, що поточний потенціал протиповітряної оборони та повітряних сил Росії створює "неідеальні умови" для постачання Україні американських винищувачів F-16 наразі.
  • Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не почалися, очікується виїзд першої групи льотчиків, які підготувались до навчань, зокрема, опанувавши англійську.

Теми: СШАУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
США
Директор ЦРУ заявив, що залишається оптимістом щодо контрнаступу України
У Пентагоні розповіли про факти викрадення західної зброї в Україні, яку вдалося повернути
"Вагнерівці", які прибувають до Білорусі, реінтегруються в армію РФ – Пентагон
Останні новини
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: