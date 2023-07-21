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Україна, ймовірно, отримає F-16 до кінця цього року – Кірбі

"Українська правда"П'ятниця, 21 липня 2023, 02:34
Україна, ймовірно, отримає F-16 до кінця цього року – Кірбі
ЛІТАК F-16. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

США можуть передати Україні винищувачі F-16 до кінця цього року.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу Fox News

Пряма мова: "F-16 надійдуть в Україну, швидше за все, до кінця року. Але ми не вважаємо, що лише F-16 зможуть змінити ситуацію (на полі бою – ред.)".

Деталі: Кірбі додав, що зараз Україна потребує більше артилерійських снарядів.

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Що цьому передувало:

  • У США вважають, що поточний потенціал протиповітряної оборони та повітряних сил Росії створює "неідеальні умови" для постачання Україні американських винищувачів F-16 наразі.
  • Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не почалися, очікується виїзд першої групи льотчиків, які підготувались до навчань, зокрема, опанувавши англійську.

Теми: СШАУкраїна
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