Україна, ймовірно, отримає F-16 до кінця цього року – Кірбі
П'ятниця, 21 липня 2023, 02:34
США можуть передати Україні винищувачі F-16 до кінця цього року.
Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу Fox News
Пряма мова: "F-16 надійдуть в Україну, швидше за все, до кінця року. Але ми не вважаємо, що лише F-16 зможуть змінити ситуацію (на полі бою – ред.)".
Деталі: Кірбі додав, що зараз Україна потребує більше артилерійських снарядів.
Реклама:
Що цьому передувало:
- У США вважають, що поточний потенціал протиповітряної оборони та повітряних сил Росії створює "неідеальні умови" для постачання Україні американських винищувачів F-16 наразі.
- Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не почалися, очікується виїзд першої групи льотчиків, які підготувались до навчань, зокрема, опанувавши англійську.