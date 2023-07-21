Україна, ймовірно, отримає F-16 до кінця цього року – Кірбі

США можуть передати Україні винищувачі F-16 до кінця цього року.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу Fox News

Пряма мова: "F-16 надійдуть в Україну, швидше за все, до кінця року. Але ми не вважаємо, що лише F-16 зможуть змінити ситуацію (на полі бою – ред.)".

Деталі: Кірбі додав, що зараз Україна потребує більше артилерійських снарядів.

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Що цьому передувало: