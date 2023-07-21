Украина, вероятно, получит F-16 до конца этого года – Кирби

США могут передать Украине истребители F-16 до конца этого года.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News

Прямая речь: "F-16 поступят в Украину, скорее всего, до конца года. Но мы не считаем, что только F-16 смогут изменить ситуацию (на поле боя – ред.)".

Реклама:

Детали: Кирби добавил, что сейчас Украина нуждается в большем количестве артиллерийских снарядов.

Что этому предшествовало:

В США считают, что текущий потенциал противовоздушной обороны и воздушных сил России создает "неидеальные условия" для поставки Украине американских истребителей F-16 сейчас.

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не начались, ожидается выезд первой группы летчиков, которые подготовились к обучению, в частности, освоив английский.