Украина, вероятно, получит F-16 до конца этого года – Кирби

США могут передать Украине истребители F-16 до конца этого года.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News

Прямая речь: "F-16 поступят в Украину, скорее всего, до конца года. Но мы не считаем, что только F-16 смогут изменить ситуацию (на поле боя – ред.)".

Детали: Кирби добавил, что сейчас Украина нуждается в большем количестве артиллерийских снарядов.

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