Украина, вероятно, получит F-16 до конца этого года – Кирби
Пятница, 21 июля 2023, 02:34
США могут передать Украине истребители F-16 до конца этого года.
Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News
Прямая речь: "F-16 поступят в Украину, скорее всего, до конца года. Но мы не считаем, что только F-16 смогут изменить ситуацию (на поле боя – ред.)".
Детали: Кирби добавил, что сейчас Украина нуждается в большем количестве артиллерийских снарядов.
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Что этому предшествовало:
- В США считают, что текущий потенциал противовоздушной обороны и воздушных сил России создает "неидеальные условия" для поставки Украине американских истребителей F-16 сейчас.
- Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не начались, ожидается выезд первой группы летчиков, которые подготовились к обучению, в частности, освоив английский.