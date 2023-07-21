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РФ вдарила ракетою по будинку культури на Чернігівщині: загинула працівниця

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 12:06
РФ вдарила ракетою по будинку культури на Чернігівщині: загинула працівниця
Будинок культури, ОК Північ

Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині пошкоджена будівля будинку культури, є щонайменше одна загибла.

Джерело: ОК "Північ", очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram

Деталі: За попередньою інформацією, жертви відсутні. В ОК "Північ" повідомляють, що інша інформація уточнюється.

Доповнено: Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив про виявлення тіла працівниці будинку культури на місці влучання. Триває розбір завалів.

Передісторія: 

Теми: Чернігівська областьракетний ударкультура
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