РФ вдарила ракетою по будинку культури на Чернігівщині: загинула працівниця
П'ятниця, 21 липня 2023, 12:06
Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині пошкоджена будівля будинку культури, є щонайменше одна загибла.
Джерело: ОК "Північ", очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram
Деталі: За попередньою інформацією, жертви відсутні. В ОК "Північ" повідомляють, що інша інформація уточнюється.
Доповнено: Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив про виявлення тіла працівниці будинку культури на місці влучання. Триває розбір завалів.
Передісторія:
- Зранку 21 липня в Україні лунала масштабна повітряна тривоги. Повітряні сили повідомили, що існує ракетна небезпека в регіонах.
- Зокрема, повідомлялося про пуски ракет "Онікс" в напрямку Одещини.