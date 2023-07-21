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РФ ударила ракетой по дому культуры на Черниговщине: погибла работница

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 июля 2023, 12:06
РФ ударила ракетой по дому культуры на Черниговщине: погибла работница
Дом культуры, ОК Север

В результате ракетного удара по Черниговщине повреждено здание дома культуры, есть по меньшей мере одна погибшая.

Источник: ОК "Север", глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Детали: По предварительной информации, жертвы отсутствуют. В ОК "Север" сообщают, что другая информация уточняется.

Дополнено: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил об обнаружении тела работницы дома культуры на месте попадания. Продолжается разбор завалов.

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Темы: Черниговская областьракетный ударкультура
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