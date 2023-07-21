РФ ударила ракетой по дому культуры на Черниговщине: погибла работница

В результате ракетного удара по Черниговщине повреждено здание дома культуры, есть по меньшей мере одна погибшая.

Источник: ОК "Север", глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Детали: По предварительной информации, жертвы отсутствуют. В ОК "Север" сообщают, что другая информация уточняется.

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Дополнено: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил об обнаружении тела работницы дома культуры на месте попадания. Продолжается разбор завалов.

Предыстория:

Утром 21 июля в Украине звучала масштабная воздушная тревога. Воздушные силы сообщили, что существует ракетная опасность в регионах.

В частности, сообщалось о пусках ракет "Оникс" в направлении Одесской области.