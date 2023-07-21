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Скандал у САП: Клименко пояснив, чи звільнять прокурора у справі Князєва

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 липня 2023, 13:06
Скандал у САП: Клименко пояснив, чи звільнять прокурора у справі Князєва
Олександр Клименко, фото: УП

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що прокурор Олександр Омельченко, який є процесуальним керівником у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, формально залишається на своїй посаді, але коли йому повідомлять про скорочення, будуть дотримані всі необхідні процедури.

Джерело: Клименко в інтерв′ю ZN.UA

Пряма мова Клименка: "Всі заяви Омельченка про звільнення чи скорочення не відповідають дійсності. На сьогодні Омельченко ознайомився лише з наказом про зміну структури САП. Із цим наказом ознайомились усі, і я зокрема. А про скорочення його посади відділ кадрів ОГП офіційно його ще навіть не інформував. Тобто формального повідомлення про скорочення ще взагалі не було. Хоча він чомусь про це заявляє".

Деталі: За словами очільника САП, коли Омельченка повідомлять про скорочення, пройде всю встановлену законом процедуру. Зокрема, його поінформують про скорочення посади й натомість запропонують усі вакантні посади, у тому числі в САП.

При цьому Клименко вказав, що показники першого відділу, керівником якого є Омельченко, найгірші. "Якщо говорити про результати, то, відповідно до статистики з 2015-го по 2022 рік, перший відділ має найгірші показники. Загалом до суду він направив 30 проваджень. Для порівняння: шостий відділ направив майже вдвічі більше — 55 проваджень", - зазначив керівник САП.

Що було раніше: 13 липня у САП запевняли, що прокурор Олександр Омельченко залишається процесуальним керівником у справі щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Але дії Омельченка вивчає керівництво САП, бо вони могли "призвести до недопустимості доказів у цій справі".

Теми: Антикорупційна прокуратураКнязєв Всеволодзвільнення
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