Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандал у САП: скоротили прокурора, який був процкером у справі ексголови ВСУ Князєва

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 липня 2023, 11:13
Скандал у САП: скоротили прокурора, який був процкером у справі ексголови ВСУ Князєва
фото УП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі скоротили посаду Олександра Омельченка, який займався справою ексголови Верховного суду Всеволода Князєва.

Джерело: Омельченко у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Про те, що я уже не працюю у САП, я дізнався 3 липня, коли вийшов на роботу. Перед цим, 30 червня, я був у відпустці один день. Мене ознайомили з наказом про те, що посаду начальника першого відділу скорочено і у той же час утворено нову посаду – начальника першого відділу – заступника начальника управління підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді САП, хоча така посада законом не передбачена.

Відбулося скорочення посади начальника першого відділу і одразу ж з’явилася вакансія начальника першого відділу — заступника начальника управління підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді САП. По суті, це ніяке не скорочення, а просто мене позбавили посади".

Деталі: Своє звільнення Омельченко пов’язує з конфліктом з очільником САП Олександром Клименком "з приводу певних розбіжностей у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва".

"До цього будь-яких нарікань і претензій до моєї роботи не було. Підстав для скорочення посади також не було, оскільки у нас 11 прокурорів мобілізовані, і відчувається брак кадрів", – зазначив він.

Прокурор вважає, що у САП відбулося не скорочення, а позбавлення його посади.

У зв’язку з цим Омельченко звернувся до Ради прокурорів із повідомленням про загрозу незалежності прокурора.

На запитання, хто наразі проводить процесуальне керівництво у справі Князєва, Омельченко зазначив: група прокурорів, які разом з ним працювали над цим провадженням.

Читайте також: "Чорний день в історії суду". Що відомо про справу голови Верховного Суду Князєва

Що відомо про справу голови Верховного Суду Князєва? Обговорюємо у подкасті "Кляті питання"

Передісторія:

Теми: Антикорупційна прокуратураКнязєв Всеволод
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Антикорупційна прокуратура
Від Лондона до Брюсселя
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
10 млн застави Трубіцина стягнули в дохід держави
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: