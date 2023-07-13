Скандал у САП: скоротили прокурора, який був процкером у справі ексголови ВСУ Князєва

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі скоротили посаду Олександра Омельченка, який займався справою ексголови Верховного суду Всеволода Князєва.

Джерело: Омельченко у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Про те, що я уже не працюю у САП, я дізнався 3 липня, коли вийшов на роботу. Перед цим, 30 червня, я був у відпустці один день. Мене ознайомили з наказом про те, що посаду начальника першого відділу скорочено і у той же час утворено нову посаду – начальника першого відділу – заступника начальника управління підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді САП, хоча така посада законом не передбачена.

Відбулося скорочення посади начальника першого відділу і одразу ж з’явилася вакансія начальника першого відділу — заступника начальника управління підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді САП. По суті, це ніяке не скорочення, а просто мене позбавили посади".

Деталі: Своє звільнення Омельченко пов’язує з конфліктом з очільником САП Олександром Клименком "з приводу певних розбіжностей у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва".

"До цього будь-яких нарікань і претензій до моєї роботи не було. Підстав для скорочення посади також не було, оскільки у нас 11 прокурорів мобілізовані, і відчувається брак кадрів", – зазначив він.

Прокурор вважає, що у САП відбулося не скорочення, а позбавлення його посади.

У зв’язку з цим Омельченко звернувся до Ради прокурорів із повідомленням про загрозу незалежності прокурора.

На запитання, хто наразі проводить процесуальне керівництво у справі Князєва, Омельченко зазначив: група прокурорів, які разом з ним працювали над цим провадженням.

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