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У САП запевнили, що не змінювали процкера у справі Князєва

Альона Мазуренко Четвер, 13 липня 2023, 17:59
У САП запевнили, що не змінювали процкера у справі Князєва
ФОТО УП

У САП запевнили, що прокурор Олександр Омельченко залишається процесуальним керівником у справі щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Але дії Омельченка вивчає керівництво САП, бо вони могли "призвести до недопустимості доказів у цій справі".

Джерело: коментар САП, наданий "Українській правді"

Дослівно: "Скорочення посади керівника першого відділу, яку обіймав Олександр Омельченко, була запланована давно. Документи для реорганізації готувалися задовго до реалізації справи щодо неправомірної вигоди ексголови Верховного Суду.

Зауважимо, була скорочена лише адміністративна посада керівника відділу в САП. Омельченко залишається прокурором САП та процесуальним керівником у справі щодо ексголови Верховного Суду і не був відсторонений від жодної справи".

Деталі: При цьому у САП наголосили, що матеріали справи щодо Князєва наразі вивчаються керівником САП Олександром Клименком "у зв'язку із низкою дій Омельченка" як процкера, які "могли призвести до недопустимості доказів у цій справі".

У відомстві зазначили, що нададуть суспільству інформацію про ситуацію "щойно буде знято ризики негативного впливу на хід досудового розслідування" у справах, де процесуальним керівником є Омельченко.

Що було раніше: Прокурор Омельченко в інтерв'ю заявив, що його посаду скоротили. За його словами, його фактично звільнили. У зв’язку з цим Омельченко звернувся до Ради прокурорів із повідомленням про загрозу незалежності прокурора.

Він пов’язував скорочення з конфліктом з очільником САП Олександром Клименком "з приводу певних розбіжностей у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва".

На запитання, хто наразі проводить процесуальне керівництво у справі Князєва, Омельченко зазначив: група прокурорів, які разом з ним працювали над цим провадженням.

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Теми: Князєв ВсеволодАнтикорупційна прокуратура
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