Скандал в САП: Клименко объяснил, уволят ли прокурора по делу Князева

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что прокурор Александр Омельченко, который является процессуальным руководителем по делу экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, формально остается на своей должности, но когда ему сообщат о сокращении, будут соблюдены все необходимые процедуры.

Источник: Клименко в интервью ZN.UA

Прямая речь Клименко: "Все заявления Омельченко об увольнении или сокращении не соответствуют действительности. На сегодня Омельченко ознакомился только с приказом об изменении структуры САП. С этим приказом ознакомились все, и я в частности. А о сокращении его должности отдел кадров ОГП официально его еще даже не информировал. То есть формального сообщения о сокращении еще вообще не было. Хотя он почему-то об этом заявляет".

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Детали: По словам главы САП, когда Омельченко сообщат о сокращении, пройдет всю установленную законом процедуру. В частности, его проинформируют о сокращении должности и взамен предложат все вакантные должности, в том числе в САП.

При этом Клименко указал, что показатели первого отдела, руководителем которого является Омельченко, худшие. "Если говорить о результатах, то, согласно статистике с 2015-го по 2022 год, первый отдел имеет худшие показатели. Всего в суд он направил 30 производств. Для сравнения: шестой отдел направил почти вдвое больше - 55 производств", - отметил руководитель САП.

Что предшествовало: 13 июля в САП заверили, что прокурор Александр Омельченко остается процессуальным руководителем по делу в отношении экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева. Но действия Омельченко изучает руководство САП, потому что они могли "привести к недопустимости доказательств по этому делу".