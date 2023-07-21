Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандал в САП: Клименко объяснил, уволят ли прокурора по делу Князева

Станислав ПогориловПятница, 21 июля 2023, 13:06
Скандал в САП: Клименко объяснил, уволят ли прокурора по делу Князева
Александр Клименко, фото: УП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что прокурор Александр Омельченко, который является процессуальным руководителем по делу экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, формально остается на своей должности, но когда ему сообщат о сокращении, будут соблюдены все необходимые процедуры.

Источник: Клименко в интервью ZN.UA

Прямая речь Клименко: "Все заявления Омельченко об увольнении или сокращении не соответствуют действительности. На сегодня Омельченко ознакомился только с приказом об изменении структуры САП. С этим приказом ознакомились все, и я в частности. А о сокращении его должности отдел кадров ОГП официально его еще даже не информировал. То есть формального сообщения о сокращении еще вообще не было. Хотя он почему-то об этом заявляет".

Детали: По словам главы САП, когда Омельченко сообщат о сокращении, пройдет всю установленную законом процедуру. В частности, его проинформируют о сокращении должности и взамен предложат все вакантные должности, в том числе в САП.

Реклама:

При этом Клименко указал, что показатели первого отдела, руководителем которого является Омельченко, худшие. "Если говорить о результатах, то, согласно статистике с 2015-го по 2022 год, первый отдел имеет худшие показатели. Всего в суд он направил 30 производств. Для сравнения: шестой отдел направил почти вдвое больше - 55 производств", - отметил руководитель САП.

Что предшествовало: 13 июля в САП заверили, что прокурор Александр Омельченко остается процессуальным руководителем по делу в отношении экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева. Но действия Омельченко изучает руководство САП, потому что они могли "привести к недопустимости доказательств по этому делу".

Темы: Антикоррупционная прокуратураКнязев Всеволодувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
Как мы (не) выполняем требования от ЕС в борьбе с коррупцией
В САП заверили, что не меняли процкера по делу Князева
Скандал в САП: сократили прокурора, который был процкером по делу экс-главы ВСУ Князева
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: