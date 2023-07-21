Кандидатів на заміну Ткаченка поки немає, керуватиме міністерством в.о. – джерела
П'ятниця, 21 липня 2023, 13:40
Наразі ні в Кабінеті міністрів, ні у Верховній Раді не обговорюють потенційних кандидатів на заміну Олександра Ткаченка у Міністерство культури та інформаційної політики.
Джерело: джерела УП у Верховній раді і Кабміні
Деталі: Одразу кілька високопоставлених співрозмовників висловили думку, що на наступному засіданні Ради парламент звільнить Олександра Ткаченка, але нового міністра не призначить.
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За таких обставин, Мінкульт отримає виконуючого обовʼязків міністра, яким скоріше за все стане перший заступник Ткаченка Ростислав Карандєєв.
"Наразі найбільш ймовірним кандидатом є в.о. – а це по структурі перший заступник міністра", - сказав співрозмовник.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
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