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Кандидатів на заміну Ткаченка поки немає, керуватиме міністерством в.о. – джерела

Роман Кравець, Олександр ШумілінП'ятниця, 21 липня 2023, 13:40
Кандидатів на заміну Ткаченка поки немає, керуватиме міністерством в.о. – джерела
Ростислав Карандєєв. Фото: Слово і діло

Наразі ні в Кабінеті міністрів, ні у Верховній Раді не обговорюють потенційних кандидатів на заміну Олександра Ткаченка у Міністерство культури та інформаційної політики.

Джерело: джерела УП у Верховній раді і Кабміні

Деталі: Одразу кілька високопоставлених співрозмовників висловили думку, що на наступному засіданні Ради парламент звільнить Олександра Ткаченка, але нового міністра не призначить.

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За таких обставин, Мінкульт отримає виконуючого обовʼязків міністра, яким скоріше за все стане перший заступник Ткаченка Ростислав Карандєєв.

"Наразі найбільш ймовірним кандидатом є в.о. – а це по структурі перший заступник міністра", - сказав співрозмовник.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину. Пізніше Ткаченко повідомив, що подав заяву про відставку.
  • Олександр Ткаченко, попри заклики громадськості, назвав доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень із держбюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу.
  • 13 липня Верховна Рада підтримала надання фінансування на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду (законопроєкт №3473).
  • Це збурило суспільство, як і ідея зараз міняти на щиті Батьківщини-Матері герб СРСР на герб України. Багато хто закликав владу вкладати кошти лише в перемогу й життєво необхідні сфери, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину й освіту – але не в музеї, пам’ятники, пішохідні мости й перекладання бруківки, без яких можна обійтися, поки триває війна. 
  • Однак Міністерство культури також запланувало відродження виробництва серіалів із міркувань "інформаційної та культурної безпеки" України. 

Теми: Ткаченко
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