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Кандидатів на заміну Ткаченка поки немає, керуватиме міністерством в.о. – джерела

Роман Кравець, Олександр ШумілінП'ятниця, 21 липня 2023, 13:40
Кандидатів на заміну Ткаченка поки немає, керуватиме міністерством в.о. – джерела
Ростислав Карандєєв. Фото: Слово і діло

Наразі ні в Кабінеті міністрів, ні у Верховній Раді не обговорюють потенційних кандидатів на заміну Олександра Ткаченка у Міністерство культури та інформаційної політики.

Джерело: джерела УП у Верховній раді і Кабміні

Деталі: Одразу кілька високопоставлених співрозмовників висловили думку, що на наступному засіданні Ради парламент звільнить Олександра Ткаченка, але нового міністра не призначить.

За таких обставин, Мінкульт отримає виконуючого обовʼязків міністра, яким скоріше за все стане перший заступник Ткаченка Ростислав Карандєєв.

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"Наразі найбільш ймовірним кандидатом є в.о. – а це по структурі перший заступник міністра", - сказав співрозмовник.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину. Пізніше Ткаченко повідомив, що подав заяву про відставку.
  • Олександр Ткаченко, попри заклики громадськості, назвав доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень із держбюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу.
  • 13 липня Верховна Рада підтримала надання фінансування на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду (законопроєкт №3473).
  • Це збурило суспільство, як і ідея зараз міняти на щиті Батьківщини-Матері герб СРСР на герб України. Багато хто закликав владу вкладати кошти лише в перемогу й життєво необхідні сфери, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину й освіту – але не в музеї, пам’ятники, пішохідні мости й перекладання бруківки, без яких можна обійтися, поки триває війна. 
  • Однак Міністерство культури також запланувало відродження виробництва серіалів із міркувань "інформаційної та культурної безпеки" України. 

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Теми: Ткаченко
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