Кандидатов на замену Ткаченко пока нет, руководить министерством будет и.о. - источники

Пока ни в Кабинете министров, ни в Верховной Раде не обсуждают потенциальных кандидатов на замену Александра Ткаченко в Министерство культуры и информационной политики.

Источник: источники УП в Верховной раде и Кабмине

Детали: Сразу несколько высокопоставленных собеседников высказали мнение, что на следующем заседании Рады парламент уволит Ткаченко, но нового министра не назначит.

При таких обстоятельствах, Минкульт получит исполняющего обязанности министра, которым скорее всего станет первый заместитель Ткаченко Ростислав Карандеев.

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"Сейчас наиболее вероятным кандидатом является и.о. - а это по структуре первый заместитель министра", - сказал собеседник.

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский предложилпремьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека. Позже Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.

Александр Ткаченко, несмотря на призывы общественности, назвал уместнымпотратить во время войны более 500 миллионов гривен из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

13 июля Верховная Рада поддержала предоставление финансирования на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида (законопроект №3473).

Это возмутило общество, как и идея сейчас менять на щите Родины-матери герб СССР на герб Украины. Многие призвали власти вкладывать средства только в победу и жизненно необходимые сферы, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и образование – но не в музеи, памятники, пешеходные мосты и перекладывание брусчатки, без которых можно обойтись, пока идет война.

Однако Министерство культуры также запланировало возрождение производства сериалов из соображений "информационной и культурной безопасности" Украины.