Кандидатов на замену Ткаченко пока нет, руководить министерством будет и.о. - источники

Пока ни в Кабинете министров, ни в Верховной Раде не обсуждают потенциальных кандидатов на замену Александра Ткаченко в Министерство культуры и информационной политики.

Источник: источники УП в Верховной раде и Кабмине

Детали: Сразу несколько высокопоставленных собеседников высказали мнение, что на следующем заседании Рады парламент уволит Ткаченко, но нового министра не назначит.

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При таких обстоятельствах, Минкульт получит исполняющего обязанности министра, которым скорее всего станет первый заместитель Ткаченко Ростислав Карандеев.

"Сейчас наиболее вероятным кандидатом является и.о. - а это по структуре первый заместитель министра", - сказал собеседник.

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