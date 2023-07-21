Кандидатов на замену Ткаченко пока нет, руководить министерством будет и.о. - источники
Пятница, 21 июля 2023, 13:40
Пока ни в Кабинете министров, ни в Верховной Раде не обсуждают потенциальных кандидатов на замену Александра Ткаченко в Министерство культуры и информационной политики.
Источник: источники УП в Верховной раде и Кабмине
Детали: Сразу несколько высокопоставленных собеседников высказали мнение, что на следующем заседании Рады парламент уволит Ткаченко, но нового министра не назначит.
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При таких обстоятельствах, Минкульт получит исполняющего обязанности министра, которым скорее всего станет первый заместитель Ткаченко Ростислав Карандеев.
"Сейчас наиболее вероятным кандидатом является и.о. - а это по структуре первый заместитель министра", - сказал собеседник.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Президент Владимир Зеленский предложилпремьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека. Позже Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.
- Александр Ткаченко, несмотря на призывы общественности, назвал уместнымпотратить во время войны более 500 миллионов гривен из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.
- 13 июля Верховная Рада поддержала предоставление финансирования на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида (законопроект №3473).
- Это возмутило общество, как и идея сейчас менять на щите Родины-матери герб СССР на герб Украины. Многие призвали власти вкладывать средства только в победу и жизненно необходимые сферы, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и образование – но не в музеи, памятники, пешеходные мосты и перекладывание брусчатки, без которых можно обойтись, пока идет война.
- Однако Министерство культуры также запланировало возрождение производства сериалов из соображений "информационной и культурной безопасности" Украины.