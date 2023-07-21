"Зерновий коридор" та вагнерівці: Зеленський провів Ставку

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Ставка. Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС (Олексія - ред.) Неїжпапи та віце-прем’єра (Олександра - ред.) Кубракова.

Головкому (Валерію - ред.) Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову – підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору". МЗС – напрацювати аналогічні дипломатичні кроки".

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Деталі: Також на Ставці заслухали доповіді головкома, командувачів Олександра Сирського та Олександра Тарнавського щодо актуальної ситуації на полі бою, а також доповідь розвідки щодо задумів ворога.

Пряма мова: "Також – постачання, логістика, виробництво. Міністр (Олексій - ред.) Резніков, командувач (Олег - ред.) Гуляк, міністр (Олександр - ред.) Камишін.

Північний кордон. Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі. Доповіді ГУР МО, СЗР, ДПСУ".

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