"Зерновий коридор" та вагнерівці: Зеленський провів Ставку
Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Ставка. Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС (Олексія - ред.) Неїжпапи та віце-прем’єра (Олександра - ред.) Кубракова.
Головкому (Валерію - ред.) Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову – підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору". МЗС – напрацювати аналогічні дипломатичні кроки".
Деталі: Також на Ставці заслухали доповіді головкома, командувачів Олександра Сирського та Олександра Тарнавського щодо актуальної ситуації на полі бою, а також доповідь розвідки щодо задумів ворога.
Пряма мова: "Також – постачання, логістика, виробництво. Міністр (Олексій - ред.) Резніков, командувач (Олег - ред.) Гуляк, міністр (Олександр - ред.) Камишін.
Північний кордон. Тримаємо під пильним контролем діяльність найманців у Білорусі. Доповіді ГУР МО, СЗР, ДПСУ".
Читайте також: День народження "зернового коридору" і день кінця. Як Україна знову опинилася в морській блокаді та чим це загрожує
Передісторія:
- 17 липня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи.
- Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.
- А Зеленський запропонував Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ.
- 19 липня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія "розгляне можливість" повернення до "зернової угоди" лише у разі повного виконання її умов.