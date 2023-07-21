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"Зерновой коридор" и вагнеровцы: Зеленский провел Ставку

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 июля 2023, 14:08
Зерновой коридор и вагнеровцы: Зеленский провел Ставку
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНЫЙ. ФОТО ОП

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Ставка. Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС (Алексея - ред.) Неижпапы и вице-премьера (Александра - ред.) Кубракова.

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Главкому (Валерию - ред.) Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову - подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД - наработать аналогичные дипломатические шаги".

Детали: Также на Ставке заслушали доклады главкома, командующих Александра Сырского и Александра Тарнавского по актуальной ситуации на поле боя, а также доклад разведки о замыслах врага. 

Прямая речь: "Также - поставки, логистика, производство. Министр (Алексей - ред.) Резников, командующий (Олег - ред.) Гуляк, министр (Александр - ред.) Камышин.

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Темы: зерноВагнерЗеленскийвойна
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