"Зерновой коридор" и вагнеровцы: Зеленский провел Ставку
Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Ставка. Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС (Алексея - ред.) Неижпапы и вице-премьера (Александра - ред.) Кубракова.
Главкому (Валерию - ред.) Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову - подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД - наработать аналогичные дипломатические шаги".
Детали: Также на Ставке заслушали доклады главкома, командующих Александра Сырского и Александра Тарнавского по актуальной ситуации на поле боя, а также доклад разведки о замыслах врага.
Прямая речь: "Также - поставки, логистика, производство. Министр (Алексей - ред.) Резников, командующий (Олег - ред.) Гуляк, министр (Александр - ред.) Камышин.
Северная граница. Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси. Доклады ГУР МО, СВР, ГПСУ".
Читайте также: День рождения "зернового коридора" и день конца. Как Украина снова оказалась в морской блокаде и чем это грозит
Предыстория:
- 17 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об остановке действия "зерновой сделки". Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.
- В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.
- А Зеленский предложил Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ.
- 19 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "рассмотрит возможность" возвращения в "зерновую сделку" только в случае полного выполнения ее условий.