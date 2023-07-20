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"Вагнер" продовжує прибувати в Білорусь, але наразі не несе загрози – ДПСУ

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 20 липня 2023, 10:40
Вагнер продовжує прибувати в Білорусь, але наразі не несе загрози – ДПСУ
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ THETIMES.CO.UK

"Вагнерівці" продовжують прибувати у Білорусь, проте наразі не несуть загрози для України.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону новин 

Пряма мова: "Зараз ми продовжуємо фіксувати прибуття груп представників ПВК на територію Білорусі. Вони переміщуються до місця свого розташування під Осиповичами, де і розміщуються. Зазначу, що їхня кількість не несе зараз загрози Україні.

Ми розуміємо, що вони можуть бути долучені до навчання підрозділів армії Білорусі, в подальшому можуть бути долучені до навчання, до підготовки російських підрозділів у Білорусі".

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Деталі: Він додав, що кількість найманців "Вагнера" уточнить згодом.

Пряма мова: "Раніше ми казали, що кількість вагнерівців у Білорусі вимірюється в сотнях. Зараз ця кількість дещо більша. Але остаточно скажемо за деякий час".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 19 липня з’явилася інформація про вже 9-ту колону найманців, що рухається трасою М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів.
  • Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
  • В Білорусі біля наметового містечка "ПВК Вагнер" стоїть близько пів тисячі одиниць колісної транспортної техніки.

Теми: Прикордонна службаВагнерБілорусьПригожин
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