"Вагнер" продовжує прибувати в Білорусь, але наразі не несе загрози – ДПСУ
"Вагнерівці" продовжують прибувати у Білорусь, проте наразі не несуть загрози для України.
Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону новин
Пряма мова: "Зараз ми продовжуємо фіксувати прибуття груп представників ПВК на територію Білорусі. Вони переміщуються до місця свого розташування під Осиповичами, де і розміщуються. Зазначу, що їхня кількість не несе зараз загрози Україні.
Ми розуміємо, що вони можуть бути долучені до навчання підрозділів армії Білорусі, в подальшому можуть бути долучені до навчання, до підготовки російських підрозділів у Білорусі".
Деталі: Він додав, що кількість найманців "Вагнера" уточнить згодом.
Пряма мова: "Раніше ми казали, що кількість вагнерівців у Білорусі вимірюється в сотнях. Зараз ця кількість дещо більша. Але остаточно скажемо за деякий час".
Передісторія:
- 19 липня з’явилася інформація про вже 9-ту колону найманців, що рухається трасою М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів.
- Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
- В Білорусі біля наметового містечка "ПВК Вагнер" стоїть близько пів тисячі одиниць колісної транспортної техніки.