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Результаты проверки военкоматов должны быть до конца месяца – Зеленский

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 июля 2023, 14:49
Результаты проверки военкоматов должны быть до конца месяца – Зеленский
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНский. ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что результаты инспекции военкоматов должны быть до конца месяца.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Продолжается комплексная проверка работы ТЦК - военкоматов. Заслушали промежуточный отчет. До конца месяца ожидаем результатов инспекции".

Предыстория: 

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  • После скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым, у которого УП нашла недвижимость и автопарк на миллионы долларов в Испании, в Украине начались проверки территориальных центров комплектования (военкоматов).
  • Зеленский сообщал, что дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкоматов в Украине.

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Темы: ЗеленскийармияТЦКпрезидент
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