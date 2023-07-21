Заява Ткаченка на звільнення уже в Раді, розглянуть на найближчому засіданні
П'ятниця, 21 липня 2023, 16:52
Верховна Рада вже отримала заяву на звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, та розгляне її на найближчому пленарному засіданні парламенту.
Джерело: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook
Пряма мова Стефанчука: "До Верховної Ради України надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні".
Передісторія:
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