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Заява Ткаченка на звільнення уже в Раді, розглянуть на найближчому засіданні

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 липня 2023, 16:52
Заява Ткаченка на звільнення уже в Раді, розглянуть на найближчому засіданні
Олександр Ткчаенко, фото: Getty Images

Верховна Рада вже отримала заяву на звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, та розгляне її на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Джерело: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook

Пряма мова Стефанчука: "До Верховної Ради України надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні".

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Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину. Пізніше Ткаченко повідомив, що подав заяву про відставку.
  • Олександр Ткаченко, попри заклики громадськості, назвав доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень із держбюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу.
  • 13 липня Верховна Рада підтримала надання фінансування на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду (законопроєкт №3473).
  • Це збурило суспільство, як і ідея зараз міняти на щиті Батьківщини-Матері герб СРСР на герб України. Багато хто закликав владу вкладати кошти лише в перемогу й життєво необхідні сфери, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину й освіту – але не в музеї, пам’ятники, пішохідні мости й перекладання бруківки, без яких можна обійтися, поки триває війна. 
  • Однак Міністерство культури також запланувало відродження виробництва серіалів із міркувань "інформаційної та культурної безпеки" України. 

Теми: ТкаченкоВерховна Рада
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