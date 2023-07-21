Заявление Ткаченко на увольнение уже в Раде, рассмотрят на ближайшем заседании

Верховная Рада уже получила заявление на увольнение с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, и рассмотрит его на ближайшем пленарном заседании парламента.

Источник: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook

Прямая речь Стефанчука: "В Верховную Раду Украины поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании".

Предыстория:

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Президент Владимир Зеленский предложилпремьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека. Позже Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.

Александр Ткаченко, несмотря на призывы общественности, назвал уместнымпотратить во время войны более 500 миллионов гривен из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

13 июля Верховная Рада поддержала предоставление финансирования на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида (законопроект №3473).

Это возмутило общество, как и идея сейчас менять на щите Родины-матери герб СССР на герб Украины. Многие призвали власти вкладывать средства только в победу и жизненно необходимые сферы, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и образование – но не в музеи, памятники, пешеходные мосты и перекладывание брусчатки, без которых можно обойтись, пока идет война.

Однако Министерство культуры также запланировало возрождение производства сериалов из соображений "информационной и культурной безопасности" Украины.