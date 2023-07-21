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Заявление Ткаченко на увольнение уже в Раде, рассмотрят на ближайшем заседании

Станислав ПогориловПятница, 21 июля 2023, 16:52
Заявление Ткаченко на увольнение уже в Раде, рассмотрят на ближайшем заседании
Александр Ткаченко, фото: Getty Images

Верховная Рада уже получила заявление на увольнение с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, и рассмотрит его на ближайшем пленарном заседании парламента.

Источник: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook

Прямая речь Стефанчука: "В Верховную Раду Украины поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании".

 

Предыстория:

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  • Президент Владимир Зеленский предложилпремьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека. Позже Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.
  • Александр Ткаченко, несмотря на призывы общественности, назвал уместнымпотратить во время войны более 500 миллионов гривен из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа. 
  • 13 июля Верховная Рада поддержала предоставление финансирования на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида (законопроект №3473).
  • Это возмутило общество, как и идея сейчас менять на щите Родины-матери герб СССР на герб Украины. Многие призвали власти вкладывать средства только в победу и жизненно необходимые сферы, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и образование – но не в музеи, памятники, пешеходные мосты и перекладывание брусчатки, без которых можно обойтись, пока идет война. 
  • Однако Министерство культуры также запланировало возрождение производства сериалов из соображений "информационной и культурной безопасности" Украины.

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Темы: ТкаченкоВерховная Рада
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