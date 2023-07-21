Заявление Ткаченко на увольнение уже в Раде, рассмотрят на ближайшем заседании

Верховная Рада уже получила заявление на увольнение с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, и рассмотрит его на ближайшем пленарном заседании парламента.

Источник: спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook

Прямая речь Стефанчука: "В Верховную Раду Украины поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании".

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