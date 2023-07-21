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Удар по будинку культури на Чернігівщині: з-під завалів дістали тіло другої загиблої

Олександр ШумілінП'ятниця, 21 липня 2023, 17:40
Удар по будинку культури на Чернігівщині: з-під завалів дістали тіло другої загиблої
ОК "Північ"

З-під завалів будинку культури на Чернігівщині дістали тіло другої загиблої жінки.

Джерело: повідомлення голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса

Пряма мова: "З-під завалів будинку культури дістали тіло другої жінки".

Що цьому передувало:

  • Зранку 21 липня в Україні лунала масштабна повітряна тривоги. Повітряні сили повідомили, що існує ракетна небезпека в регіонах.
  • Пізніше очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок ракетного удару по Чернігівщині пошкодження отримала будівля будинку культури. З-під завалів дістали тіло працівниці БК.

Теми: Чернігіввійна
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