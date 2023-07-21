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Удар по дому культуры на Черниговщине: из-под завалов достали тело второй погибшей

Александр ШумилинПятница, 21 июля 2023, 17:40
Удар по дому культуры на Черниговщине: из-под завалов достали тело второй погибшей
ОК "Север"

Из-под завалов дома культуры на Черниговщине достали тело второй погибшей женщины.

Источник: сообщение председателя Черниговской ОГА Вячеслава Чауса

Прямая речь: "Из-под завалов дома культуры достали тело второй женщины".

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Что этому предшествовало:

  • Утром 21 июля в Украине звучала масштабная воздушная тревога. Воздушные силы сообщили, что существует ракетная опасность в регионах.
  • Позже глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что в результате ракетного удара по Черниговщине повреждения получило здание дома культуры. Из-под завалов достали тело работницы ДК.

Темы: Черниговвойна
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