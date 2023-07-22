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Спротив розповів, як загарбники готуються до псевдовиборів на окупованих територіях

Ольга Глущенко Субота, 22 липня 2023, 05:30
Спротив розповів, як загарбники готуються до псевдовиборів на окупованих територіях
ФОТО РИА НОВОСТИ

За даними Центру національного спротиву, окупанти готують "виїзні вибори", і дострокові, і "класичне голосування" у дільницях.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "У вересні у РФ відбудеться імітація виборів до свого псевдопарламенту, а також місцеві "вибори", яку ворог планує провести й на тимчасово окупованих територіях.

Проте місцеве населення, яке проігнорувало "референдум" у 2022 році, не збирається йти і на "вибори" країни-терориста. Відтак окупанти, як й рік тому, планують провести "виїзні вибори", а сам процес розтягнути у днях".

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Деталі: У спротиві зазначають, що "вибори" відбудуться з  31 серпня по 10 вересня.

Вже із 31 серпня "голосувати" можна буде достроково, 8-9 вересня росіяни будуть обходити будинки й проводити голосування у місцях проживання, й лише 10 вересня має відбутись "класичне голосування" у дільницях.

"Все це необхідно аби приховати відсутність явки. Російські пропагандисти пояснять ігнорування виборів місцевими тим, що вони, мовляв, всі голосували завчасно, або у себе вдома", – зазначають у ЦНС.

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Теми: окупаціявибориРосіявійна
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