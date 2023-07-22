Сопротивление рассказало, как захватчики готовятся к псевдовыборам на оккупированных территориях
По данным Центра национального сопротивления, оккупанты готовят "выездные выборы", и досрочные, и "классическое голосование" на участках.
Источник: ЦНС
Дословно: "В сентябре в РФ состоится имитация выборов в свой псевдопарламент, а также местные "выборы", которые враг планирует провести и на временно оккупированных территориях.
Однако местное население, которое проигнорировало "референдум" в 2022 году, не собирается идти и на "выборы" страны-террориста. Поэтому оккупанты, как и год назад, планируют провести "выездные выборы", а сам процесс растянуть в днях".
Детали: В сопротивлении отмечают, что "выборы" состоятся с 31 августа по 10 сентября.
Уже с 31 августа "голосовать" можно будет досрочно, 8-9 сентября россияне будут обходить дома и проводить голосование в местах проживания, и только 10 сентября должно состояться "классическое голосование" на участках.
"Все это необходимо, чтобы скрыть отсутствие явки. Российские пропагандисты объяснят игнорирование выборов местными тем, что они, мол, все голосовали заранее, или у себя дома", – отмечают в ЦНС.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в России планируют провести "выборы" на оккупированных территориях Украины 10 сентября.
- Европейский Союз осудил Россию за намерения провести так называемые "выборы" на захваченных территориях Украины в сентябре.