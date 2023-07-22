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Сопротивление рассказало, как захватчики готовятся к псевдовыборам на оккупированных территориях

Ольга ГлущенкоСуббота, 22 июля 2023, 05:30
Сопротивление рассказало, как захватчики готовятся к псевдовыборам на оккупированных территориях
ФОТО РИА НОВОСТИ

По данным Центра национального сопротивления, оккупанты готовят "выездные выборы", и досрочные, и "классическое голосование" на участках.

Источник: ЦНС

Дословно: "В сентябре в РФ состоится имитация выборов в свой псевдопарламент, а также местные "выборы", которые враг планирует провести и на временно оккупированных территориях.

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Однако местное население, которое проигнорировало "референдум" в 2022 году, не собирается идти и на "выборы" страны-террориста. Поэтому оккупанты, как и год назад, планируют провести "выездные выборы", а сам процесс растянуть в днях".

Детали: В сопротивлении отмечают, что "выборы" состоятся с 31 августа по 10 сентября.

Уже с 31 августа "голосовать" можно будет досрочно, 8-9 сентября россияне будут обходить дома и проводить голосование в местах проживания, и только 10 сентября должно состояться "классическое голосование" на участках.

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"Все это необходимо, чтобы скрыть отсутствие явки. Российские пропагандисты объяснят игнорирование выборов местными тем, что они, мол, все голосовали заранее, или у себя дома", – отмечают в ЦНС.

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Темы: оккупациявиборыРосcиявойна
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