Офіс генпрокурора розслідує викрадення Червоним Хрестом Білорусі українських дітей
Неділя, 23 липня 2023, 17:27
Офіс генпрокурора почав розслідування щодо участі білоруського Червоного Хреста у незаконній депортації українських дітей.
Джерело: генпрокурор Андрій Костін у Twitter
Дослівно: "Участь білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих РФ територій до Білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину.
Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також основоположні принципи Руху Червоного Хреста. Ми сподіваємося, що МКЧХ розгляне це порушення доброчесності та вживе відповідних заходів.
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Зі свого боку, ми розпочали розслідування, аби забезпечити відповідальність за кожен випадок насильницького переміщення та/або депортації українських дітей".
Передісторія:
- У червні білоруський Червоний Хрест повідомив, що в країні перебувають понад 700 дітей з України.
- Раніше білоруська опозиція повідомляла, що в Білорусь депортували понад 2 тисячі українських дітей. За їхніми даними, диктатор Олександр Лукашенко особисто підписує документи, пов'язані зі здійсненням воєнного злочину.
- 19 липня білоруські опозиційні ЗМІ повідомили, що очільник ЧХ Білорусі Дмитро Шевцов поїхав на окуповані території та в ефірі білоруського держтелебачення зізнався, що ЧХ країни "вивозить і буде вивозити" дітей з окупованих територій України. До цього, під час попередньої поїздки туди, як стверджують білоруські ЗМІ, його помітили у камуфляжі із літерою "z".
- Міжнародний Червоний Хрест почав розслідування після останньої поїздки голови білоруського ЧХ Дмитра Шевцова на окуповані території України, під час якої він зізнався у викраденні українських дітей та вивезенні їх до Білорусі.
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