Офіс генпрокурора розслідує викрадення Червоним Хрестом Білорусі українських дітей

Офіс генпрокурора почав розслідування щодо участі білоруського Червоного Хреста у незаконній депортації українських дітей.

Джерело: генпрокурор Андрій Костін у Twitter

Дослівно: "Участь білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих РФ територій до Білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину.

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Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також основоположні принципи Руху Червоного Хреста. Ми сподіваємося, що МКЧХ розгляне це порушення доброчесності та вживе відповідних заходів.

Зі свого боку, ми розпочали розслідування, аби забезпечити відповідальність за кожен випадок насильницького переміщення та/або депортації українських дітей".

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