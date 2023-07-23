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Офіс генпрокурора розслідує викрадення Червоним Хрестом Білорусі українських дітей

Катерина ТищенкоНеділя, 23 липня 2023, 17:27
Офіс генпрокурора розслідує викрадення Червоним Хрестом Білорусі українських дітей
Білоруський Червоний Хрест, фото: БЕЛТА

Офіс генпрокурора почав розслідування щодо участі білоруського Червоного Хреста у незаконній депортації українських дітей.

Джерело: генпрокурор Андрій Костін у Twitter

Дослівно: "Участь білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих РФ територій до Білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину.

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Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також основоположні принципи Руху Червоного Хреста. Ми сподіваємося, що МКЧХ розгляне це порушення доброчесності та вживе відповідних заходів.

Зі свого боку, ми розпочали розслідування, аби забезпечити відповідальність за кожен випадок насильницького переміщення та/або депортації українських дітей".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У червні білоруський Червоний Хрест повідомив, що в країні перебувають понад 700 дітей з України.
  • Раніше білоруська опозиція повідомляла, що в Білорусь депортували понад 2 тисячі українських дітей. За їхніми даними, диктатор Олександр Лукашенко особисто підписує документи, пов'язані зі здійсненням воєнного злочину.
  • 19 липня білоруські опозиційні ЗМІ повідомили, що очільник ЧХ Білорусі Дмитро Шевцов поїхав на окуповані території та в ефірі білоруського держтелебачення зізнався, що ЧХ країни "вивозить і буде вивозити" дітей з окупованих територій України. До цього, під час попередньої поїздки туди, як стверджують білоруські ЗМІ, його помітили у камуфляжі із літерою "z".
  • Міжнародний Червоний Хрест почав розслідування після останньої поїздки голови білоруського ЧХ Дмитра Шевцова на окуповані території України, під час якої він зізнався у викраденні українських дітей та вивезенні їх до Білорусі.

Теми: Червоний ХрестдітиОфіс генпрокурорадепортація
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