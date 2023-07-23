Офис генпрокурора расследует похищение Красным Крестом Беларуси украинских детей

Офис генпрокурора начал расследование относительно участия белорусского Красного Креста в незаконной депортации украинских детей.

Источник: генпрокурор Андрей Костин в Twitter

Дословно: "Участие белорусского Красного Креста в принудительной депортации украинских детей с оккупированных РФ территорий в Беларусь является соучастием в совершении международного преступления.

Эта организация грубо нарушает нормы Женевских конвенций, а также основополагающие принципы Движения Красного Креста. Мы надеемся, что МККК рассмотрит это нарушение добропорядочности и примет соответствующие меры.

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Со своей стороны, мы начали расследование, чтобы обеспечить ответственность за каждый случай насильственного перемещения и/или депортации украинских детей".

Предыстория:

В июне белорусский Красный Крест сообщил, что в стране находятся более 700 детей из Украины.

Ранее белорусская оппозиция сообщала, что в Беларусь депортировали более 2 тысяч украинских детей. По их данным, Лукашенко лично подписывает документы, связанные с совершением военного преступления.

19 июля белорусские оппозиционные СМИ сообщили, что глава ЧХ Беларуси Дмитрий Шевцов поехал на оккупированные территории и в эфире белорусского гостелевидения признался, что ЧХ страны "вывозит и будет вывозить" детей с оккупированных территорий Украины. До этого, во время предыдущей поездки туда, как утверждают белорусские СМИ, его заметили в камуфляже с буквой "z".

Международный Красный Крест начал расследование после последней поездки главы белорусского ЧХ Дмитрия Шевцова на оккупированные территории Украины, во время которой он признался в похищении украинских детей и вывозе их в Беларусь.