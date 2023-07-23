Офис генпрокурора расследует похищение Красным Крестом Беларуси украинских детей

Офис генпрокурора начал расследование относительно участия белорусского Красного Креста в незаконной депортации украинских детей.

Источник: генпрокурор Андрей Костин в Twitter

Дословно: "Участие белорусского Красного Креста в принудительной депортации украинских детей с оккупированных РФ территорий в Беларусь является соучастием в совершении международного преступления.

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Эта организация грубо нарушает нормы Женевских конвенций, а также основополагающие принципы Движения Красного Креста. Мы надеемся, что МККК рассмотрит это нарушение добропорядочности и примет соответствующие меры.

Со своей стороны, мы начали расследование, чтобы обеспечить ответственность за каждый случай насильственного перемещения и/или депортации украинских детей".

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