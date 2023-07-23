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От удара по Одессе пострадало здание консульства Греции и до 50 домов – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 21:32
От удара по Одессе пострадало здание консульства Греции и до 50 домов – Зеленский
последствия удара по Одессе 23 июля, фото из Telegram Олега Кипера

В результате российской ракетной атаки на Одессу в ночь на воскресенье повреждено почти 50 домов, из которых 25 памятников архитектуры, также пострадало здание консульства Греции.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "В общем только этой ночью в Одессе почти 50 домов были повреждены, из них 25 – памятники архитектуры. Исторический центр, мировое наследие, которое взяла под свою защиту ЮНЕСКО.

Пострадало и здание консульства Греции. Это уже второе консульское учреждение, которое затронул российский террор".

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Детали: Зеленский напомнил, что от российского удара по Одессе 20 июля пострадало генеральное консульство Китая.

Президент также рассказал, что в алтарь Свято-Преображенского собора Одессы, который он назвал одним из самых ценных соборов Украины, попала российская противокорабельная ракета Х-22.

"В 1936 году его (собор – ред.) разграбили и уничтожили большевики. Уже в независимой Украине собор был восстановлен, и вот снова террористы пытаются его уничтожить", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что собор будет восстановлен.

"Главное, что несмотря на любые попытки сломать наше государство и наших людей, мы четко знаем: у нас, у Украины, есть будущее, потому что мы защищаем культуру и человечность. Россия же этим своим террором приближает только одно - свой демонтаж из истории", - подчеркнул президент.

Он также уточнил, что в результате удара по Одессе в ночь на воскресенье один человек погиб, 20 травмированы, среди них четверо детей - 11, 12 лет и двое 17-летних.

Что предшествовало: В ночь на воскресенье россияне обстреляли Одесскую область из 19 ракет разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.

По предварительной информации сообщалось, что этой ночью было повреждено 25 памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО.

Темы: ОдессаГрецияЗеленскийракетный удар
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