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Телевізор, холодильник і бібліотека: стало відомо, де тримають Гіркіна

Катерина ТищенкоНеділя, 23 липня 2023, 22:44
Телевізор, холодильник і бібліотека: стало відомо, де тримають Гіркіна
Гіркін у суді 21 липня, фото AFP via Getty Images

Колишній лідер терористів "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін), заарештований в РФ у справі про заклики до екстремізму, перебуває у двомісній камері СІЗО "Лефортово" у Москві.

Джерело: відповідальний секретар московської Громадської спостережної комісії (ГСК) Олексій Мельников у коментарі журналістам, повідомляє російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Учора ми відвідали СІЗО-2 ФСВП Росії, більш відоме як "Лефортово", і зайшли в камеру Ігоря Гіркіна".

Деталі: За його словами, Стрєлков перебуває у двомісній камері, у нього є телевізор і холодильник, він уже скористався бібліотекою.

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Представник ГСК додав, що Стрєлков відмовився коментувати умови утримання в СІЗО, але "ознак морального або фізичного тиску виявлено не було".

Що передувало: 21 липня російський Міщанський суд заарештував до 18 вересня терориста і критика влади РФ Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін) за обвинуваченням у "закликах до екстремізму".

Теми: СтрєлковРосія
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