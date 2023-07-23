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Телевизор, холодильник и библиотека: стало известно, где держат Гиркина

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 22:44
Телевизор, холодильник и библиотека: стало известно, где держат Гиркина
Гиркин в суде 21 июля, фото AFP via Getty Images

Бывший лидер террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный в РФ по делу о призывах к экстремизму, находится в двухместной камере СИЗО "Лефортово" в Москве.

Источник: ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в комментарии журналистам, сообщает российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Вчера мы посетили СИЗО-2 ФСИН России, более известное как "Лефортово", и зашли в камеру Игоря Гиркина".

Детали: По его словам, Стрелков находится в двухместной камере, у него есть телевизор и холодильник, он уже воспользовался библиотекой.

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Представитель ОНК добавил, что Стрелков отказался комментировать условия содержания в СИЗО, но "признаков морального или физического давления выявлено не было".

Что предшествовало: 21 июля российский Мещанский суд арестовал до 18 сентября террориста и критика властей РФ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) по обвинению в "призывах к экстремизму".

Темы: СтрелковРосcия
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