На Ставці у Зеленського вирішували, як відповісти Росії за Одесу та зерно
Понеділок, 24 липня 2023, 19:58
Верховний головнокомандувач і президент Володимир Зеленський провів Ставку, де, серед іншого, обговорили відповідь на "варварські російські удари" по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині.
Джерело: Зеленський у Telegram
Деталі: За його словами, також на засіданні обговорили актуальну ситуація на фронті та планування наступальних і оборонних дій України.
Крім того, порушувалось питання розблокування Чорного моря і "зернового коридору".
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Доповідали головком Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський і Олександр Тарнавський, начальник ГУР Кирило Буданов та віце-прем'єр Олександр Кубраков.
Пряма мова Зеленського: "Результати будуть відчутні".
Що передувало:
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- В ніч на неділю росіяни обстріляли Одеську область з 19 ракет різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.
- За попередньою інформацією, внаслідок атаки у місті пошкоджена 61 будівля, серед них 28 пам’яток архітектури.
- Вночі 24 липня сили протиповітряної оборони збили над Одеською областю три "Шахеди", внаслідок влучань зруйновано ангар із зерном, попередньо постраждали 4 людини.