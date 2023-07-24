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На Ставці у Зеленського вирішували, як відповісти Росії за Одесу та зерно

Євген КізіловПонеділок, 24 липня 2023, 19:58
На Ставці у Зеленського вирішували, як відповісти Росії за Одесу та зерно
Володимир Зеленський. Фото ОП

Верховний головнокомандувач і президент Володимир Зеленський провів Ставку, де, серед іншого, обговорили відповідь на "варварські російські удари" по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: За його словами, також на засіданні обговорили актуальну ситуація на фронті та планування наступальних і оборонних дій України.

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Крім того, порушувалось питання розблокування Чорного моря і "зернового коридору". 

Доповідали головком Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський і Олександр Тарнавський, начальник ГУР Кирило Буданов та віце-прем'єр Олександр Кубраков.

Пряма мова Зеленського: "Результати будуть відчутні".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • В ніч на неділю росіяни обстріляли Одеську область з 19 ракет різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.
  • За попередньою інформацією, внаслідок атаки у місті пошкоджена 61 будівля, серед них 28 пам’яток архітектури.
  • Вночі 24 липня сили протиповітряної оборони збили над Одеською областю три "Шахеди", внаслідок влучань зруйновано ангар із зерном, попередньо постраждали 4 людини.

Теми: ЗеленськийОдесавійназерно
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