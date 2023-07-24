На Ставці у Зеленського вирішували, як відповісти Росії за Одесу та зерно

Верховний головнокомандувач і президент Володимир Зеленський провів Ставку, де, серед іншого, обговорили відповідь на "варварські російські удари" по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: За його словами, також на засіданні обговорили актуальну ситуація на фронті та планування наступальних і оборонних дій України.

Крім того, порушувалось питання розблокування Чорного моря і "зернового коридору".

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Доповідали головком Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський і Олександр Тарнавський, начальник ГУР Кирило Буданов та віце-прем'єр Олександр Кубраков.

Пряма мова Зеленського: "Результати будуть відчутні".

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