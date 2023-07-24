На Ставке у Зеленского решали, как ответить России за Одессу и зерно
Понедельник, 24 июля 2023, 19:58
Верховный главнокомандующий и президент Владимир Зеленский провел Ставку, где, среди прочего, обсудили ответ на "варварские российские удары" по зерновой инфраструктуре и культурному наследию.
Источник: Зеленский в Telegram
Детали: По его словам, также на заседании обсудили актуальную ситуацию на фронте и планирование наступательных и оборонительных действий Украины.
Кроме того, поднимался вопрос разблокирования Черного моря и "зернового коридора".
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Докладывали главком Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов и вице-премьер Александр Кубраков.
Прямая речь Зеленского: "Результаты будут ощутимы".
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на воскресенье россияне обстреляли Одесскую область из 19 ракет разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.
- По предварительной информации, в результате атаки в городе повреждено 61 здание, среди них 28 памятников архитектуры.
- Ночью 24 июля силы противовоздушной обороны сбили над Одесской областью три "Шахеда", в результате попаданий разрушен ангар с зерном, предварительно пострадали 4 человека.