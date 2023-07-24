Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Ставке у Зеленского решали, как ответить России за Одессу и зерно

Евгений КизиловПонедельник, 24 июля 2023, 19:58
На Ставке у Зеленского решали, как ответить России за Одессу и зерно
Владимир Зеленский. Фото ОП

Верховный главнокомандующий и президент Владимир Зеленский провел Ставку, где, среди прочего, обсудили ответ на "варварские российские удары" по зерновой инфраструктуре и культурному наследию.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: По его словам, также на заседании обсудили актуальную ситуацию на фронте и планирование наступательных и оборонительных действий Украины.

Кроме того, поднимался вопрос разблокирования Черного моря и "зернового коридора".

Реклама:

Докладывали главком Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов и вице-премьер Александр Кубраков.

Прямая речь Зеленского: "Результаты будут ощутимы".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на воскресенье россияне обстреляли Одесскую область из 19 ракет разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.
  • По предварительной информации, в результате атаки в городе повреждено 61 здание, среди них 28 памятников архитектуры.
  • Ночью 24 июля силы противовоздушной обороны сбили над Одесской областью три "Шахеда", в результате попаданий разрушен ангар с зерном, предварительно пострадали 4 человека.

Темы: ЗеленскийОдессавойназерно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы ПВО уничтожили вечером и ночью 30 крылатых ракет и 27 "Шахедов"

фотоНа "Родину-мать" установили трезубец

Сын нардепа от "Слуги народа" выехал из Украины и не вернулся – СМИ

фотоРоссияне атаковали центр переливания крови на Харьковщине, есть погибшие и раненые – Зеленский

фото, видеоЗвездные команды Шевченко и Зинченко сыграли в Лондоне в поддержку Украины

фото, дополненоНа "Родину-мать" начали устанавливать трезубец

Все новости...
"Жесткие ответные меры": Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму
Испания отправила Украине партию Leopard 2A4 и БТ
"Панцирь" на крыше Минобороны РФ не смог сбить дрон утром – СМИ
Китай тайно продает России дроны, тепловизоры, составляющие для бронежилетов – СМИ
Последние новости
10:02
Двенадцать областей за сутки атакованы российскими ракетами, БПЛА и артиллерией
09:44
Блинкен обсудил с турецким коллегой "зерновую сделку"
09:34
СМИ: На саммите в Саудовской Аравии договорились об основе мирного соглашения
09:26
Экзопланета размером с Юпитер образовалась вокруг крохотной звезды – астрономы не знают как
09:06
Харьков под обстрелом оккупантов
08:39
Новая ракетная атака России: Кулеба призвает вооружить украинцев самолетами F-16
08:24
Еще почти 600 россиян "денацифицированы" на войне
07:53
Силы ПВО уничтожили вечером и ночью 30 крылатых ракет и 27 "Шахедов"
07:30
фотоНа "Родину-мать" установили трезубец
06:48
За минувшие сутки произошло более 30 боевых столкновений с оккупантами – Генштаб
Все новости...
Реклама: