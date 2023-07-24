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На Ставке у Зеленского решали, как ответить России за Одессу и зерно

Евгений КизиловПонедельник, 24 июля 2023, 19:58
На Ставке у Зеленского решали, как ответить России за Одессу и зерно
Владимир Зеленский. Фото ОП

Верховный главнокомандующий и президент Владимир Зеленский провел Ставку, где, среди прочего, обсудили ответ на "варварские российские удары" по зерновой инфраструктуре и культурному наследию.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: По его словам, также на заседании обсудили актуальную ситуацию на фронте и планирование наступательных и оборонительных действий Украины.

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Кроме того, поднимался вопрос разблокирования Черного моря и "зернового коридора".

Докладывали главком Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов и вице-премьер Александр Кубраков.

Прямая речь Зеленского: "Результаты будут ощутимы".

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Что предшествовало:

  • В ночь на воскресенье россияне обстреляли Одесскую область из 19 ракет разных типов, среди которых пять "Ониксов". Силы ПВО сбили 9 ракет.
  • По предварительной информации, в результате атаки в городе повреждено 61 здание, среди них 28 памятников архитектуры.
  • Ночью 24 июля силы противовоздушной обороны сбили над Одесской областью три "Шахеда", в результате попаданий разрушен ангар с зерном, предварительно пострадали 4 человека.

Темы: ЗеленскийОдессавойназерно
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