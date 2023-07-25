У ЗСУ підтвердили, що вже використовують касетні снаряди довкола Бахмута

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що Збройні сили України вже використовують касетні боєприпаси навколо Бахмута.

Джерело: Череватий в ефірі національного телемарафону новин

Деталі: На питання, чи може Череватий підтвердити інформацію, яку поширюють російські "воєнкори", про використання американських касетних боєприпасів довкола Бахмута, він відповів:

Пряма мова: "ЗСУ використовують всю лінійку боєприпасів надану нам партнерами і роблять це ефективно. Те, що про це згадують російські воєнкори, – комплімент нашим артилеристам".

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Більше деталей: Також Череватий прокоментував просування росіян в районі Новоєгорівки на сватівському напрямку.

Пряма мова: "Там ситуація контрольована. Якщо відбуваються якість рухи, то це в рамках тактичних пересувань. І якогось значного успіху ворогу не вдалось досягнути, незважаючи на те, що він останній тиждень намагався концентрувати там максимальні зусилля".

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