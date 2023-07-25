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У ЗСУ підтвердили, що вже використовують касетні снаряди довкола Бахмута

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 25 липня 2023, 13:46
У ЗСУ підтвердили, що вже використовують касетні снаряди довкола Бахмута
КАСЕТНІ БОЄПРИПАСИ, ФОТО REUTERS

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що Збройні сили України вже використовують касетні боєприпаси навколо Бахмута.

Джерело: Череватий в ефірі національного телемарафону новин

Деталі: На питання, чи може Череватий підтвердити інформацію, яку поширюють російські "воєнкори", про використання американських касетних боєприпасів довкола Бахмута, він відповів:

Пряма мова: "ЗСУ використовують всю лінійку боєприпасів надану нам партнерами і роблять це ефективно. Те, що про це згадують російські воєнкори,  – комплімент нашим артилеристам".

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Більше деталей: Також Череватий прокоментував просування росіян в районі Новоєгорівки на сватівському напрямку.

Пряма мова: "Там ситуація контрольована. Якщо відбуваються якість рухи, то це в рамках тактичних пересувань. І якогось значного успіху ворогу не вдалось досягнути, незважаючи на те, що він останній тиждень намагався концентрувати там максимальні зусилля".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка містить касетні боєприпаси.
  • Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.
  • У Пентагоні згодом підтвердили, що Сполучені Штати доправили в Україну касетні боєприпаси
  • Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський також повідомив, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і незабаром будуть готові до використання; за інформацією ЗМІ, їх планували застосувати у Бахмуті.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде використовувати касетні боєприпаси на своїй землі, що є справедливим по відношенню до ворога.

Теми: Збройні силизброяБахмут
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