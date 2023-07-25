У ЗСУ підтвердили, що вже використовують касетні снаряди довкола Бахмута
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що Збройні сили України вже використовують касетні боєприпаси навколо Бахмута.
Джерело: Череватий в ефірі національного телемарафону новин
Деталі: На питання, чи може Череватий підтвердити інформацію, яку поширюють російські "воєнкори", про використання американських касетних боєприпасів довкола Бахмута, він відповів:
Пряма мова: "ЗСУ використовують всю лінійку боєприпасів надану нам партнерами і роблять це ефективно. Те, що про це згадують російські воєнкори, – комплімент нашим артилеристам".
Більше деталей: Також Череватий прокоментував просування росіян в районі Новоєгорівки на сватівському напрямку.
Пряма мова: "Там ситуація контрольована. Якщо відбуваються якість рухи, то це в рамках тактичних пересувань. І якогось значного успіху ворогу не вдалось досягнути, незважаючи на те, що він останній тиждень намагався концентрувати там максимальні зусилля".
Передісторія:
- Раніше Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка містить касетні боєприпаси.
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.
- У Пентагоні згодом підтвердили, що Сполучені Штати доправили в Україну касетні боєприпаси.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський також повідомив, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і незабаром будуть готові до використання; за інформацією ЗМІ, їх планували застосувати у Бахмуті.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде використовувати касетні боєприпаси на своїй землі, що є справедливим по відношенню до ворога.