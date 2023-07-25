В ВСУ подтвердили, что уже используют кассетные снаряды вокруг Бахмута

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что Вооруженные силы Украины уже используют кассетные боеприпасы вокруг Бахмута.

Источник: Череватый в эфире национального телемарафона новостей

Детали: На вопрос, может ли Череватый подтвердить информацию, которую распространяют российские "военкоры", об использовании американских кассетных боеприпасов вокруг Бахмута, он ответил:

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Прямая речь: "ВСУ используют всю линейку боеприпасов предоставленную нам партнерами и делают это эффективно. То, что об этом вспоминают российские военкоры, - комплимент нашим артиллеристам".

Больше деталей: Также Череватый прокомментировал продвижение россиян в районе Новоегоровки на сватовском направлении.

Прямая речь: "Там ситуация контролируемая. Если происходят какие-то движения, то это в рамках тактических передвижений. И какого-то значительного успеха врагу не удалось достичь, несмотря на то, что он последнюю неделю пытался концентрировать там максимальные усилия".

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