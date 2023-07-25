В ВСУ подтвердили, что уже используют кассетные снаряды вокруг Бахмута
Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что Вооруженные силы Украины уже используют кассетные боеприпасы вокруг Бахмута.
Источник: Череватый в эфире национального телемарафона новостей
Детали: На вопрос, может ли Череватый подтвердить информацию, которую распространяют российские "военкоры", об использовании американских кассетных боеприпасов вокруг Бахмута, он ответил:
Прямая речь: "ВСУ используют всю линейку боеприпасов предоставленную нам партнерами и делают это эффективно. То, что об этом вспоминают российские военкоры, - комплимент нашим артиллеристам".
Больше деталей: Также Череватый прокомментировал продвижение россиян в районе Новоегоровки на сватовском направлении.
Прямая речь: "Там ситуация контролируемая. Если происходят какие-то движения, то это в рамках тактических передвижений. И какого-то значительного успеха врагу не удалось достичь, несмотря на то, что он последнюю неделю пытался концентрировать там максимальные усилия".
Предыстория:
- Ранее Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая содержит кассетные боеприпасы.
- Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США.
- В Пентагоне впоследствии подтвердили, что Соединенные Штаты уже доставили в Украину кассетные боеприпасы. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский также сообщил, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и вскоре будут готовы к использованию; по информации СМИ, их планировалиприменить в Бахмуте.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей земле, что является справедливым по отношению к врагу.