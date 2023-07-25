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В ВСУ подтвердили, что уже используют кассетные снаряды вокруг Бахмута

Татьяна ЛозовенкоВторник, 25 июля 2023, 13:46
В ВСУ подтвердили, что уже используют кассетные снаряды вокруг Бахмута
КАССЕТНЫЕ БОЕПРИПАСЫ, ФОТО REUTERS

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что Вооруженные силы Украины уже используют кассетные боеприпасы вокруг Бахмута.

Источник: Череватый в эфире национального телемарафона новостей

Детали: На вопрос, может ли Череватый подтвердить информацию, которую распространяют российские "военкоры", об использовании американских кассетных боеприпасов вокруг Бахмута, он ответил:

Прямая речь: "ВСУ используют всю линейку боеприпасов предоставленную нам партнерами и делают это эффективно. То, что об этом вспоминают российские военкоры, - комплимент нашим артиллеристам".

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Больше деталей: Также Череватый прокомментировал продвижение россиян в районе Новоегоровки на сватовском направлении.

Прямая речь: "Там ситуация контролируемая. Если происходят какие-то движения, то это в рамках тактических передвижений. И какого-то значительного успеха врагу не удалось достичь, несмотря на то, что он последнюю неделю пытался концентрировать там максимальные усилия".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая содержит кассетные боеприпасы.
  • Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США.
  • В Пентагоне впоследствии подтвердили, что Соединенные Штаты уже доставили в Украину кассетные боеприпасы. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский также сообщил, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и вскоре будут готовы к использованию; по информации СМИ, их планировалиприменить в Бахмуте.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей земле, что является справедливым по отношению к врагу.

Темы: Вооруженные силыоружиеБахмут
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