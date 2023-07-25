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Горбунов заявив, що відмовився від держфінансування свого серіалу на понад 30 млн

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 липня 2023, 18:58
Горбунов заявив, що відмовився від держфінансування свого серіалу на понад 30 млн
Юрій Горбунов, скриншот

Відомий ведучий та продюсер Юрій Горбунов заявив, що відмовився від державного фінансування 24-х серійного серіалу "СМТ Інгулець", на який Мінкульт виділив 33,6 млн грн.

Джерело: Горбунов в Instagram

Пряма мова Горбунова: "З огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася, ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець".

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Деталі: При цьому Горбунов зазначив, що його продюсерська комапанія прозоро виграла конкурс на державне фінансування, який оголошував Мінкульт.

За його словами, жодної гривні на виробництво серіалу він не отримав. "Але я, як продюсер, вірю в наш проєкт, в історію героїв проєкту. І ця історія не про Паравознюка!!" – додав він.

Горбунов запевнив, що він буде шукати інші можливості, щоб зробити серіал і дати роботу своїй команді.

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Також ведучий пообіцяв продовжити волонтерити та підтримувати ЗСУ. Крім того, він подякував за критику, а також підтримку.

Передісторія:

  • Перед цим очільник Мінкульту Олександр Ткаченко попри заклики громадськості, назвав доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень із держбюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу.
  • Також Міністерство культури запланувало відродження виробництва серіалів із міркувань "інформаційної та культурної безпеки" України. 
  • На серіал "СМТ Інгулець" Мінкульт виділив 33,6 млн.
  • Президент Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину. Пізніше Ткаченко повідомив, що подав заяву про відставку.

Знати більше: Всім серіалів! Мінкульт розподілив 448 мільйонів на виробництво телевізійних фільмів

Теми: МінкультурикультураУкраїна
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