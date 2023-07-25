Горбунов заявив, що відмовився від держфінансування свого серіалу на понад 30 млн

Відомий ведучий та продюсер Юрій Горбунов заявив, що відмовився від державного фінансування 24-х серійного серіалу "СМТ Інгулець", на який Мінкульт виділив 33,6 млн грн.

Джерело: Горбунов в Instagram

Пряма мова Горбунова: "З огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася, ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою "СМТ Інгулець".

Деталі: При цьому Горбунов зазначив, що його продюсерська комапанія прозоро виграла конкурс на державне фінансування, який оголошував Мінкульт.

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За його словами, жодної гривні на виробництво серіалу він не отримав. "Але я, як продюсер, вірю в наш проєкт, в історію героїв проєкту. І ця історія не про Паравознюка!!" – додав він.

Горбунов запевнив, що він буде шукати інші можливості, щоб зробити серіал і дати роботу своїй команді.

Також ведучий пообіцяв продовжити волонтерити та підтримувати ЗСУ. Крім того, він подякував за критику, а також підтримку.

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Передісторія:

Перед цим очільник Мінкульту Олександр Ткаченко попри заклики громадськості, назвав доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень із держбюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу.

Також Міністерство культури запланувало відродження виробництва серіалів із міркувань "інформаційної та культурної безпеки" України.

На серіал "СМТ Інгулець" Мінкульт виділив 33,6 млн.

Президент Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину. Пізніше Ткаченко повідомив, що подав заяву про відставку.

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