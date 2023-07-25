Горбунов заявил, что отказался от госфинансирования своего сериала на более чем 30 млн

Известный ведущий и продюсер Юрий Горбунов заявил, что отказался от государственного финансирования 24-х серийного сериала "ПГТ Ингулец", на который Минкульт выделил 33,6 млн грн.

Источник: Горбунов в Instagram

Прямая речь Горбунова: "Учитывая общественную дискуссию последних дней, которая развернулась, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "ПГТ Ингулец".

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Детали: При этом Горбунов отметил, что его продюсерская комапания прозрачно выиграла конкурс на государственное фвнансирование, который объявлял Минкульт.

По его словам, ни одной гривны на производство сериала он не получил. "Но я, как продюсер, верю в наш проект, в историю героев проекта. И эта история не про Паравознюка!!!" - добавил он.

Горбунов заверил, что он будет искать другие возможности, чтобы сделать сериал и дать работу своей команде.

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Также ведущий пообещал продолжить волонтерить и поддерживать ВСУ. Кроме того, он поблагодарил за критику, а также поддержку.

Предистория:

Перед этим глава Минкульта Александр Ткаченко, несмотря на призывы общественности, назвал уместным потратить во время войны более 500 миллионов гривен из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

Также Министерство культуры запланировало возрождение производства сериалов из соображений "информационной и культурной безопасности" Украины.

На сериал "ПГТ Ингулец" Минкульт выделил 33,6 млн.

Президент Владимир Зеленский предложилпремьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека. Позже Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.

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