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Горбунов заявил, что отказался от госфинансирования своего сериала на более чем 30 млн

Станислав ПогориловВторник, 25 июля 2023, 18:58
Горбунов заявил, что отказался от госфинансирования своего сериала на более чем 30 млн
Юрий Горбунов, скриншот

Известный ведущий и продюсер Юрий Горбунов заявил, что отказался от государственного финансирования 24-х серийного сериала "ПГТ Ингулец", на который Минкульт выделил 33,6 млн грн.

Источник: Горбунов в Instagram

Прямая речь Горбунова: "Учитывая общественную дискуссию последних дней, которая развернулась, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "ПГТ Ингулец".

Детали: При этом Горбунов отметил, что его продюсерская комапания прозрачно выиграла конкурс на государственное фвнансирование, который объявлял Минкульт.

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По его словам, ни одной гривны на производство сериала он не получил. "Но я, как продюсер, верю в наш проект, в историю героев проекта. И эта история не про Паравознюка!!!" - добавил он.

Горбунов заверил, что он будет искать другие возможности, чтобы сделать сериал и дать работу своей команде.

Также ведущий пообещал продолжить волонтерить и поддерживать ВСУ. Кроме того, он поблагодарил за критику, а также поддержку.

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Предистория:

  • Перед этим глава Минкульта Александр Ткаченко, несмотря на призывы общественности, назвал уместным потратить во время войны более 500 миллионов гривен из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа. 
  • Также Министерство культуры запланировало возрождение производства сериалов из соображений "информационной и культурной безопасности" Украины.
  • На сериал "ПГТ Ингулец" Минкульт выделил 33,6 млн.
  • Президент Владимир Зеленский предложилпремьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека. Позже Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.

Узнать больше: Всем сериалов! Минкульт распределил 448 миллионов на производство телевизионных фильмов

Темы: МинкультурыкультураУкраина
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