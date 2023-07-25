До Білорусі прибула ще одна колона "Вагнера": тепер із броньовими "Щуками"

Уже 11-та колона "ПВК Вагнер" прибула до Білорусі. В її складі вперше спостерігаються бронеавтомобілі "Щука".

Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Повідомляють, що наразі колона рухається трасою Р43 (ділянка Кричев - Чериков).

У складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Серед них:

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1 УАЗ-Патріот;

1 позашляховик;

6 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"; один із причепом);

11 сідельних автопоїздів (фур);

6 сідельних тягачів (на напівпричепах - 6 екскаваторів і 1 ГАЗель);

2 Урали-4320 (тент);

2 КамАЗи (тент, із буквами Z на капоті).

БГ зазначає, що бронеавтомобілі "Щука" є відмітним транспортним засобом "ПВК Вагнер". Раніше подібних автомобілів у колонах найманців, які прибували до Білорусі, не фіксували.

За прогнозом моніторингової групи, далі колона може рухатися такими маршрутами:

кордон РФ/РБ - траса Р43 (через Чериков, Довськ, Бобруйськ) - траса М5 - польовий табір у селі Ціль.

кордон РФ/РБ - траса Р43 (через Кричев, Чериков) - траса Р122 (через Чауси, Могильов) траси М8 і Р93 (Могильов - Бобруйськ) - траса М5 - польовий табір у селі Ціль.

Маршрут 11-ї колони "ЧВК Вагнер"

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