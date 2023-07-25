Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До Білорусі прибула ще одна колона "Вагнера": тепер із броньовими "Щуками"

Євген КізіловВівторок, 25 липня 2023, 19:36
До Білорусі прибула ще одна колона Вагнера: тепер із броньовими Щуками
вагнер, фото риа новости

Уже 11-та колона "ПВК Вагнер" прибула до Білорусі. В її складі вперше спостерігаються бронеавтомобілі "Щука".

Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Повідомляють, що наразі колона рухається трасою Р43 (ділянка Кричев - Чериков).

У складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Серед них:

Реклама:
  • 1 УАЗ-Патріот;
  • 1 позашляховик;
  • 6 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан"; один із причепом);
  • 11 сідельних автопоїздів (фур);
  • 6 сідельних тягачів (на напівпричепах - 6 екскаваторів і 1 ГАЗель);
  • 2 Урали-4320 (тент);
  • 2 КамАЗи (тент, із буквами Z на капоті).

БГ зазначає, що бронеавтомобілі "Щука" є відмітним транспортним засобом "ПВК Вагнер". Раніше подібних автомобілів у колонах найманців, які прибували до Білорусі, не фіксували.

За прогнозом моніторингової групи, далі колона може рухатися такими маршрутами:

  • кордон РФ/РБ - траса Р43 (через Чериков, Довськ, Бобруйськ) - траса М5 - польовий табір у селі Ціль.
  • кордон РФ/РБ - траса Р43 (через Кричев, Чериков) - траса Р122 (через Чауси, Могильов) траси М8 і Р93 (Могильов - Бобруйськ) - траса М5 - польовий табір у селі Ціль.
 
Маршрут 11-ї колони "ЧВК Вагнер"

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ВагнерБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Окупанти вдарили по 9-поверхівці у Херсоні: загинула жінка, 12 людей поранені

На фронті загинув екснардеп

Союзники України вважають конструктивною участь Китаю у зустрічі в Джидді – FT

У Джидді Єрмак провів зустрічі з понад 30 делегаціями: про що говорили

У Кремлі заявили, що претендують лише на ту територію України, яку записали в конституцію

Буданов пояснив, навіщо розповідає про своїх агентів в оточенні Путіна

Усі новини...
Вагнер
Путін знав про заколот за 2-3 дні, але був "паралізований" після його початку – WP
США ввели санкції проти міністра оборони Малі за співпрацю з "Вагнером"
США відреагували на заяву Лукашенка, який пригрозив Польщі "вагнерівцями"
Останні новини
09:18
Фільм "Барбі" зібрав більше 1 мільярда доларів за 17 днів у світовому прокаті
09:12
У Греції після 11 років переховування затримали італійського мафіозі
08:44
фото Окупанти вдарили по 9-поверхівці у Херсоні: загинула жінка, 12 людей поранені
08:25
У Зеленського натякнули, які питання візьмуть на себе різні держави в українській "формулі миру"
08:14
Українські воїни вже знищили понад 250 тисяч окупантів
07:56
У Росії заявили про збиття безпілотника у Калузькій області
07:36
фотоВорог атакував Дніпропетровщину ракетою, виникла пожежа
07:12
У Чаплинку привезли два вантажних автомобілі з трупами окупантів – штаб
06:46
Під щільним вогнем ворожої авіації захисники відбили атаки в районі Авдіївки – зведення
06:36
Цукерберг запропонував дату бою з Маском
Усі новини...
Реклама: