В Беларусь прибыла еще одна колонна "Вагнера": теперь с броневыми "Щуками"

Уже 11-я колонна "ЧВК Вагнер" прибыла в Беларусь. В ее составе впервые наблюдаются бронеавтомобили "Щука".

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Сообщается, что в данный момент колонна движется по трассе Р43 (участок Кричев — Чериков).

В составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники. Среди них:

Реклама:

1 УАЗ-Патриот;

1 внедорожник;

6 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"; один с прицепом);

11 седельных автопоездов (фур);

6 седельных тягачей (на полуприцепах — 6 экскаваторов и 1 ГАЗель);

2 Урала-4320 (тент);

2 КамАЗ (тент, с буквами Z на капоте).

БГ отмечает, что бронеавтомобили "Щука" являются отличительным транспортным средством "ЧВК Вагнер". Ранее подобные автомобили в колоннах наемников, прибывавших в Беларусь, не фиксировались.

По прогнозу мониторинговой группы, далее колонна может двигаться следующими маршрутами:

граница РФ/РБ — трасса Р43 (через Чериков, Довск, Бобруйск) — трасса М5 — полевой лагерь в деревне Цель.

граница РФ/РБ — трасса Р43 (через Кричев, Чериков) — трасса Р122 (через Чаусы, Могилев) трассы М8 и Р93 (Могилев — Бобруйск) — трасса М5 — полевой лагерь в деревне Цель.

Маршрут 11-й колонны "ЧВК Вагнер"

Напомним: