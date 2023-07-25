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В Беларусь прибыла еще одна колонна "Вагнера": теперь с броневыми "Щуками"

Евгений КизиловВторник, 25 июля 2023, 19:36
В Беларусь прибыла еще одна колонна Вагнера: теперь с броневыми Щуками
вагнер, фото риа новости

Уже 11-я колонна "ЧВК Вагнер" прибыла в Беларусь. В ее составе впервые наблюдаются бронеавтомобили "Щука".

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Сообщается, что в данный момент колонна движется по трассе Р43 (участок Кричев — Чериков).

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В составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники. Среди них:

  • 1 УАЗ-Патриот;
  • 1 внедорожник;
  • 6 бронеавтомобилей "Щука" ("Чекан"; один с прицепом);
  • 11 седельных автопоездов (фур);
  • 6 седельных тягачей (на полуприцепах — 6 экскаваторов и 1 ГАЗель);
  • 2 Урала-4320 (тент);
  • 2 КамАЗ (тент, с буквами Z на капоте).

БГ отмечает, что бронеавтомобили "Щука" являются отличительным транспортным средством "ЧВК Вагнер". Ранее подобные автомобили в колоннах наемников, прибывавших в Беларусь, не фиксировались.

По прогнозу мониторинговой группы, далее колонна может двигаться следующими маршрутами:

ВИДЕО ДНЯ
  • граница РФ/РБ — трасса Р43 (через Чериков, Довск, Бобруйск) — трасса М5  — полевой лагерь в деревне Цель.
  • граница РФ/РБ — трасса Р43 (через Кричев, Чериков) — трасса Р122 (через Чаусы, Могилев) трассы М8 и Р93 (Могилев — Бобруйск) — трасса М5  — полевой лагерь в деревне Цель.
 
Маршрут 11-й колонны "ЧВК Вагнер"

Напомним: 

Темы: ВагнерБеларусь
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