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Держдеп США відреагував на інформацію МАГАТЕ про мінування ЗАЕС

Середа, 26 липня 2023, 00:28
Держдеп США відреагував на інформацію МАГАТЕ про мінування ЗАЕС
ВЕДАНТ ПАТЕЛ. ФОТО З FACEBOOK

У Держдепі Штатів закликають припинити бойові дії у безпосередній близькості біля ЗАЕС, оскільки мінування ядерного об’єкта загрожує безпеці цілого регіону.

Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Подібна насильницька й нестабільна діяльність у безпосередній близькості від атомної електростанції, а в цьому випадку – на (території – ред.) АЕС, є надзвичайно небезпечною".

Деталі: Таким чином він прокоментував питання про позицію Сполучених Штатів у зв’язку з інформацією МАГАТЕ про виявлення мін на території Запорізької АЕС.

Пател наголосив, що це створює пряму небезпеку в регіоні.

"Через це ми продовжуємо закликати припинити такі дії в безпосередній близькості від АЕС", – заявив представник Держдепу.

Нагадаємо: Сполучені Штати попередили Кремль про неминучу відповідальність у разі, якщо Росія створить ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції.

Теми: ЗАЕСмінування
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