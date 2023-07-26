Держдеп США відреагував на інформацію МАГАТЕ про мінування ЗАЕС

У Держдепі Штатів закликають припинити бойові дії у безпосередній близькості біля ЗАЕС, оскільки мінування ядерного об’єкта загрожує безпеці цілого регіону.

Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Подібна насильницька й нестабільна діяльність у безпосередній близькості від атомної електростанції, а в цьому випадку – на (території – ред.) АЕС, є надзвичайно небезпечною".

Деталі: Таким чином він прокоментував питання про позицію Сполучених Штатів у зв’язку з інформацією МАГАТЕ про виявлення мін на території Запорізької АЕС.

Пател наголосив, що це створює пряму небезпеку в регіоні.

"Через це ми продовжуємо закликати припинити такі дії в безпосередній близькості від АЕС", – заявив представник Держдепу.

Нагадаємо: Сполучені Штати попередили Кремль про неминучу відповідальність у разі, якщо Росія створить ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції.