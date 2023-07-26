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Госдеп США отреагировал на информацию МАГАТЭ о минировании ЗАЭС

Среда, 26 июля 2023, 00:28
Госдеп США отреагировал на информацию МАГАТЭ о минировании ЗАЭС
ВЕДАНТ ПАТЕЛ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

В Госдепе Штатов призывают прекратить боевые действия в непосредственной близости возле ЗАЭС, поскольку минирование ядерного объекта угрожает безопасности целого региона.

Источник: заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Подобная насильственная и нестабильная деятельность в непосредственной близости от атомной электростанции, а в этом случае – на (территории – ред.) АЭС, является чрезвычайно опасной".

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Детали: Таким образом он прокомментировал вопрос о позиции Соединенных Штатов в связи с информацией МАГАТЭ об обнаружении мин на территории Запорожской АЭС.

Пател отметил, что это создает прямую опасность в регионе.

"Поэтому мы продолжаем призывать прекратить такие действия в непосредственной близости от АЭС", – заявил представитель Госдепа.

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Напомним: Соединенные Штаты предупредили Кремль о неизбежной ответственности в случае, если Россия создаст ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции.

Темы: ЗАЭСминирование
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