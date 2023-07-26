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Штурмова група ВДВ РФ потрапила під "цунамі" української люті на Донеччині

Валентина РоманенкоСереда, 26 липня 2023, 15:51
Штурмова група ВДВ РФ потрапила під цунамі української люті на Донеччині
ілюстрація НПУ

На Донецькому напрямку штурмовики поліцейської бригади "Гвардії наступу" знищили групу російських десантників.

Джерело: Національна поліція в Facebook

Деталі: Штурмова група російських десантників (ВДВ РФ) потрапила під вогонь бійців  штурмового полку "Цунамі" об'єднаної штурмової бригади НПУ "Лють" і була повністю знищена.

Часові рамки успішної операції не розкриваються.

Нагадаємо: Об’єднана штурмова бригада "Лють" – це воєнізований підрозділ поліції нового зразка.

На початку лютого 2023 року МВС почало формування штурмових бригад "Гвардія наступу". До неї увійшли бригада Нацполіції "Лють", бригада Держприкордонслужби "Сталевий кордон" та сім бригад Нацгвардії.

Основу підрозділів складають чинні поліцейські, прикордонники та нацгвардійці.

Теми: Гвардія наступуполіціяконтрнаступДонецька область
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