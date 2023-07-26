Штурмовая группа ВДВ РФ попала под украинское "цунами" в Донецкой области
На Донецком направлении штурмовики полицейской бригады "Гвардии наступления" уничтожили группу российских десантников.
Источник: Национальная полиция в Facebook
Детали: Штурмовая группа российских десантников (ВДВ РФ) попала под огонь бойцов штурмового полка "Цунами" объединенной штурмовой бригады НПУ "Лють" и была полностью уничтожена.
Временные рамки успешной операции не раскрываются.
Напомним: Объединенная штурмовая бригада "Лють" - это военизированное подразделение полиции нового образца.
В начале февраля 2023 года МВД начало формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления". В нее вошли бригада Нацполиции "Лють", бригада Госпогранслужбы "Стальной кордон" и семь бригад Нацгвардии.
Основу подразделений составляют действующие полицейские, пограничники и нацгвардейцы.