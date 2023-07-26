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Зафиксированы пуски крылатых ракет из 12 российских бомбардировщиков

Елена РощинаСреда, 26 июля 2023, 17:03
Зафиксированы пуски крылатых ракет из 12 российских бомбардировщиков
Российский Ту-95мс, фото ТАСС

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о запуске крылатых ракет с 12 российских бомбардировщиков Ту-95мс вечером 26 июля.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксированы пуски крылатых ракет с 12 Ту-95мс из района Каспийского моря!".

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Детали: Воздушные силы предупредили об этой угрозе в 16:57.

Позже они уточнили, что ориентировочное время подлета крылатых ракет с Каспия – час-полтора, поэтому сигнал воздушной тревоги по южным и восточным регионам будет объявлен около 17:40.

"Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования с акватории Черного моря и баллистики с территории РФ и временно оккупированных территорий! Будьте внимательны! Направляйтесь в укрытие!", – добавили в воздушных силах ВСУ.

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Справка: Обычно каждый самолет Ту-95мс несет 2-4 ракеты, а максимальная боевая нагрузка – 8 ракет.

Обновление: В 17:40 воздушную тревогу объявили в Запорожской области, в 17:55 – в Киеве, в 18:00 в большинстве областей Украины.

Этому предшествовало: Днем 26 июля по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Около 13 часов войска РФ нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" с акватории Черного моря, обе ракеты были сбиты в Винницкой области.

Однако Воздушные силы сообщали также об угрозе ракетного удара России вечером среды из-за взлета 12 стратегических бомбардировщиков с аэродрома "Оленья", Мурманской области РФ.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУракетный ударвойна
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