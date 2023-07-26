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ПВО сбила крылатые ракеты над Киевщиной, Днепром и Харьковщиной – Игнат

Среда, 26 июля 2023, 20:22
ПВО сбила крылатые ракеты над Киевщиной, Днепром и Харьковщиной – Игнат

Противовоздушная оборона сбила российские крылатые ракеты над Киевской и Харьковской областями, а также над городом Днепр.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в среду

Детали: Он добавил, что расслабляться еще рано, поскольку в небе над Украиной еще остаются выпущенные оккупантами крылатые ракеты.

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По словам Игната, были выпущены, вероятно, "Кинжалы" и баллистические ракеты.

По состоянию на 20:30 масштабную воздушную тревогу по Украине отменили.

Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил в Telegram, что "благодаря слаженным действиям всех защитников неба, мы отбили эту атаку".

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Что предшествовало:

  • Ранее вечером Воздушные силы сообщили, что российские захватчики запустили по Киевской, Хмельницкой и Кировоградской областях крылатые ракеты "Кинжал".
  • "Суспільне" писало, что в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Темы: обстрелКиевская областьПВОДнепр
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