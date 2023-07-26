В Воздушных силах назвали одну из целей российских ракет в среду вечером
Российские крылатые ракеты, которые прилетели в Украину в среду вечером, среди прочего были направлены на Староконстантинов Хмельницкой области.
Источник: представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в среду
Детали: Как известно, в Староконстантинове расположен военный аэродром, на котором базируются украинские тактические бомбардировщики Су-24М. Они являются носителями крылатых ракет Storm Shadow.
По словам Игната, ракеты были выпущены с Каспия и залетели в Украину с юго-восточного направления, затем их движение выглядело следующим образом:
- сначала направились на Харьковщину, там изменили курс;
- затем полетели на Днепр;
- затем на Кировоградщину;
- затем перекресток Винницкой, Николаевской и Одесской областей;
- потом Тернопольщина, Львовщина, там развернулись обратно на 180 градусов;
- в конце концов направились в район Староконстантинова Хмельницкой области.
Что предшествовало:
- Ранее вечером Воздушные силы сообщили, что российские захватчики запустили по Киевской, Хмельницкой и Кировоградской областях крылатые ракеты "Кинжал".
- Игнат после этого сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили некоторые российские ракеты над Киевской и Харьковской областями, а также над городом Днепр.
- "Суспільне" писало, что в Хмельницкой области были слышны взрывы.