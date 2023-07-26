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В Воздушных силах назвали одну из целей российских ракет в среду вечером

Евгений КизиловСреда, 26 июля 2023, 20:46
В Воздушных силах назвали одну из целей российских ракет в среду вечером

Российские крылатые ракеты, которые прилетели в Украину в среду вечером, среди прочего были направлены на Староконстантинов Хмельницкой области.

Источник: представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в среду

Детали: Как известно, в Староконстантинове расположен военный аэродром, на котором базируются украинские тактические бомбардировщики Су-24М. Они являются носителями крылатых ракет Storm Shadow.

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По словам Игната, ракеты были выпущены с Каспия и залетели в Украину с юго-восточного направления, затем их движение выглядело следующим образом:

- сначала направились на Харьковщину, там изменили курс;

- затем полетели на Днепр;

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- затем на Кировоградщину;

- затем перекресток Винницкой, Николаевской и Одесской областей;

- потом Тернопольщина, Львовщина, там развернулись обратно на 180 градусов;

- в конце концов направились в район Староконстантинова Хмельницкой области.

Что предшествовало:

  • Ранее вечером Воздушные силы сообщили, что российские захватчики запустили по Киевской, Хмельницкой и Кировоградской областях крылатые ракеты "Кинжал".
  • Игнат после этого сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили некоторые российские ракеты над Киевской и Харьковской областями, а также над городом Днепр.
  • "Суспільне" писало, что в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Темы: обстрелХмельнитчинавойна
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