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Ракетний удар по Хмельниччині: в ОВА повідомили про наслідки

Ольга Глущенко Четвер, 27 липня 2023, 00:20
Ракетний удар по Хмельниччині: в ОВА повідомили про наслідки
Фото: Getty Images

Перший заступник начальника військової адміністрації Хмельниччини Сергій Тюрін повідомив, що уламки збитих ворожих ракет впали у населених пунктах Хмельницького району.

Джерело: Тюрін, якого цитує Telegram-канал ОВА

Пряма мова: "Внаслідок збиття ракет уламки впали у населених пунктах Хмельницького району.

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Крім того, уламки ракети впали на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді. Пошкоджено авто".

Деталі: Тюрін уточнив, що за наявною інформацією на цей момент, постраждалих немає.

Що передувало: За даними Повітряних Сил ЗСУ, близько 19 години окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.

ВІДЕО ДНЯ

Російські крилаті ракети, які прилетіли в Україну у середу ввечері, зокрема були спрямовані на Старокостянтинів Хмельницької області.

Як відомо, у Старокостянтинові розташований військовий аеродром, на якому базуються українські тактичні бомбардувальники Су-24М. Вони є носіями крилатих ракет Storm Shadow.

Теми: Херсонська областьракетний удар
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