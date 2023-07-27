Ракетный удар по Хмельницкой области: в ОВА сообщили о последствиях

Первый заместитель начальника военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин сообщил, что обломки сбитых вражеских ракет упали в населенных пунктах Хмельницкого района.

Источник: Тюрин, которого цитирует Telegram-канал ОВА

Прямая речь: "В результате сбивания ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района.

Кроме того, обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновской общине. Повреждено авто".

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Детали: Тюрин уточнил, что по имеющейся информации на данный момент, пострадавших нет.

Что предшествовало: По данным Воздушных Сил ВСУ, около 19 часов оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

Российские крылатые ракеты, которые прилетели в Украину в среду вечером, среди прочего были направлены на Староконстантинов Хмельницкой области.

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Как известно, в Староконстантинове расположен военный аэродром, на котором базируются украинские тактические бомбардировщики Су-24М. Они являются носителями крылатых ракет Storm Shadow.