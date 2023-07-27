На Хмельниччині пролунали вибухи, працювала ППО
Четвер, 27 липня 2023, 03:14
Після 3 години ночі 27 липня у Хмельницькій області пролунали вибухи, повідомили про роботу ППО.
Джерело: Хмельницька ОВА
Дослівно: "Чутно звуки вибухів в Хмельницькій області.
Працює ППО.
Реклама:
Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!"
Що передувало: За даними Повітряних Сил ЗСУ, близько 19 години окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.
Російські крилаті ракети, які прилетіли в Україну у середу ввечері, зокрема були спрямовані на Старокостянтинів Хмельницької області.
ВІДЕО ДНЯ
Як відомо, у Старокостянтинові розташований військовий аеродром, на якому базуються українські тактичні бомбардувальники Су-24М. Вони є носіями крилатих ракет Storm Shadow.