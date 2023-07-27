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На Хмельниччині пролунали вибухи, працювала ППО

Ольга Глущенко Четвер, 27 липня 2023, 03:14
На Хмельниччині пролунали вибухи, працювала ППО
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Після 3 години ночі 27 липня у Хмельницькій області пролунали вибухи, повідомили про роботу ППО.

Джерело: Хмельницька ОВА

Дослівно: "Чутно звуки вибухів в Хмельницькій області.

Працює ППО.

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Що передувало: За даними Повітряних Сил ЗСУ, близько 19 години окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.

Російські крилаті ракети, які прилетіли в Україну у середу ввечері, зокрема були спрямовані на Старокостянтинів Хмельницької області.

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Як відомо, у Старокостянтинові розташований військовий аеродром, на якому базуються українські тактичні бомбардувальники Су-24М. Вони є носіями крилатих ракет Storm Shadow.

Теми: Херсонська областьвибухППО
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