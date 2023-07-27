В Хмельницкой области прогремели взрывы, работала ПВО

После 3 часов ночи 27 июля в Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили о работе ПВО.

Источник: Хмельницкая ОВА

Дословно: "Слышны звуки взрывов в Хмельницкой области.

Работает ПВО.

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Что предшествовало: По данным Воздушных Сил ВСУ, около 19 часов оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

Российские крылатые ракеты, которые прилетели в Украину в среду вечером, среди прочего были направлены на Староконстантинов Хмельницкой области.

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Как известно, в Староконстантинове расположен военный аэродром, на котором базируются украинские тактические бомбардировщики Су-24М. Они являются носителями крылатых ракет Storm Shadow.