Оккупанты закрыли Арабатскую стрелку для гражданских из-за "угрозы Крыму"

Арабатская стрелка, Херсонская область и Крым, скрин с карты Google

Российские оккупанты запретят доступ для гражданских на Арабатскую стрелку с вечера 31 июля, аргументируя это необходимостью "локализовать угрозу безопасности" оккупированного Крыма.

Источник: Крыминформ со ссылкой на так называемое "управление ФСБ по Крыму"

Детали: Сообщается, что созданный оккупантами "оперштаб Крыма" под председательством назначенного Россией "главы" полуострова Сергея Аксенова утвердил "решение" о невыдаче пропусков на Арабатскую стрелку гражданским с 20:00 31 июля.

Попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб оккупантов, а также граждане, выполняющие "работы оборонного значения" и по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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Меры, как утверждают оккупанты, вводятся до особого распоряжения и необходимы для "локализации угроз безопасности населению, военным и другим объектам", расположенным в оккупированном Крыму.

Что предшествовало:

В ноябре прошлого года украинская разведка сообщила, что коллаборантов и представителей оккупационной администрации переселяют на Арабатскую стрелку.

В декабре ЦНС сообщал, что оккупанты свезли похищенных пациентов из психбольниц Новой Каховки и Олешек в село Стрелковое на Арабатской стрелке.