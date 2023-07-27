Оккупанты закрыли Арабатскую стрелку для гражданских из-за "угрозы Крыму"
Российские оккупанты запретят доступ для гражданских на Арабатскую стрелку с вечера 31 июля, аргументируя это необходимостью "локализовать угрозу безопасности" оккупированного Крыма.
Источник: Крыминформ со ссылкой на так называемое "управление ФСБ по Крыму"
Детали: Сообщается, что созданный оккупантами "оперштаб Крыма" под председательством назначенного Россией "главы" полуострова Сергея Аксенова утвердил "решение" о невыдаче пропусков на Арабатскую стрелку гражданским с 20:00 31 июля.
Попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб оккупантов, а также граждане, выполняющие "работы оборонного значения" и по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Меры, как утверждают оккупанты, вводятся до особого распоряжения и необходимы для "локализации угроз безопасности населению, военным и другим объектам", расположенным в оккупированном Крыму.
Что предшествовало:
- В ноябре прошлого года украинская разведка сообщила, что коллаборантов и представителей оккупационной администрации переселяют на Арабатскую стрелку.
- В декабре ЦНС сообщал, что оккупанты свезли похищенных пациентов из психбольниц Новой Каховки и Олешек в село Стрелковое на Арабатской стрелке.