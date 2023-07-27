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Оккупанты закрыли Арабатскую стрелку для гражданских из-за "угрозы Крыму"

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 июля 2023, 10:47
Оккупанты закрыли Арабатскую стрелку для гражданских из-за угрозы Крыму
Арабатская стрелка, Херсонская область и Крым, скрин с карты Google

Российские оккупанты запретят доступ для гражданских на Арабатскую стрелку с вечера 31 июля, аргументируя это необходимостью "локализовать угрозу безопасности" оккупированного Крыма.

Источник: Крыминформ со ссылкой на так называемое "управление ФСБ по Крыму"

Детали: Сообщается, что созданный оккупантами "оперштаб Крыма" под председательством назначенного Россией "главы" полуострова Сергея Аксенова утвердил "решение" о невыдаче пропусков на Арабатскую стрелку гражданским с 20:00 31 июля.

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Попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб оккупантов, а также граждане, выполняющие "работы оборонного значения" и по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Меры, как утверждают оккупанты, вводятся до особого распоряжения и необходимы для "локализации угроз безопасности населению, военным и другим объектам", расположенным в оккупированном Крыму.

 

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Темы: КрымХерсонская областьоккупация
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