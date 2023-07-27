Президента академії аграрних наук підозрюють у розтраті 150 тис. га землі — пройшли обшуки

Яраслав Гадзало під час обшуку, фото: УП

Служба безпеки провела обшук у президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзали через можливі махінації з землею.

Джерело: поінформовані джерела УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел, причиною обшуку є передача 150 тисяч гектарів сільськогосподарських земель академії в обробіток приватним особам.

Ця схема могла приносити учасникам схеми до $20 млн доларів прибутку на рік.

Повідомляється, що під час обшук в одному житловому приміщенні був присутній нардеп з "Батьківщини Андрій Пузійчук, вірогідно, з метою тиску на правоохоронні органи.

УП звернулась до Національної академії аграрних наук з проханням прокоментувати ситуацію, на час публікації там не відповіли.

Що було раніше:

У грудні 2019 року президента Нацакадемії аграрних наук Ярослава Гадзало підозрювали у втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу.

У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили Гадзалу та ще чотирьом вищим посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН.

За даними Рахункової палати, на початок 2020 року у постійному користуванні Національної академії аграрних наук перебувало 465 тисяч гектар землі, але до Державного земельного кадастру були внесені відомості лише про 320 тис. га (69%). Дані про 145 тис. га земель відсутні. Реєстрація права постійного користування земельними ділянками також здійснена частково.

21 травня 2021 року Гадзалу повідомили про підозру за фактом одержання хабаря на 4 мільйони гривень.

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