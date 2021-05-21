Президента НААН підозрюють у ще одному хабарі

Керівнику Національної академії аграрних наук Ярославу Гадзалу повідомили про підозру за фактом одержання хабаря на 4 мільйони гривень.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, він вимагав 4 млн грн хабаря за незвільнення керівника держпідприємства, яке входить до структури академії, та неперешкоджання проведенню господарської діяльності.

Раніше йому вже було повідомлено про підозру в одержанні хабаря у виді позашляховика за допомогу у призначенні на посаду директора держпідприємства, що входить до структури НААН. Крім цього, за ці гроші він мав включити людину до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і членів-кореспондентів НААН та подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд Президії академії наук.

За цим епізодом 21 травня йому Шевченківським райсудом міста Києва обрано запобіжний захід – заставу у розмірі понад 1,3 млн грн.

Нагадаємо:

У листопаді 2020 року правоохоронці провели обшуки за адресами проживання посадових осіб та в приміщеннях НААН в Києві, Львівській та Миколаївській областях.

В результаті обшуку, крім документації, поліцейські вилучили у підвальному приміщенні НААН схрон зброї: чотири гранатомети РПГ, автомати АКС-У, пістолети, гранати – РГД-5 та Ф-1, 2 артилерійських снаряди калібру 23 мм та патрони різного калібру.

У грудні 2019 року президента Нацакадемії аграрних наук Ярослава Гадзало підозрювали у втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу.

У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили Гадзалу та ще чотирьом вищим посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН.

Київський апеляційний суд 28 квітня відсторонив від посади Гадзала.

Читайте також "Схеми": Керівництво Академії аграрних наук дерибанить державну землю між родичами