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Президента академии аграрных наук подозревают в растрате 150 тыс. га земли — прошли обыски

Станислав ПогориловЧетверг, 27 июля 2023, 12:08
Президента академии аграрных наук подозревают в растрате 150 тыс. га земли — прошли обыски
Яраслав Гадзало во время обыска, фото: УП

Служба безопасности провела обыск у президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзалы из-за возможных махинаций с хемлей.

Источник: информированные источники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источников, причиной обыска является передача 150 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель академии в обработку частным лицам.

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Эта схема могла приносить участникам схемы до $20 млн долларов прибыли в год.

 

Сообщается, что во время обыска в одном жилом помещении присутствовал нардеп из "Батькивщины Андрей Пузийчук, вероятно, с целью давления на правоохранительные органы.

УП обратилась в Национальную академию аграрных наук с просьбой прокомментировать ситуацию, на время публикации там не ответили.

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Что предшествовало:

  • В декабре 2019 года президент Нацакадемии аграрных наук Ярослава Гадзало подозревали во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.
  • В январе 2020 года детективы НАБУ сообщили Гадзалу и еще четырем высшим должностным лицам академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель НААН.
  • По данным Счетной палаты, на начало 2020 года в постоянном пользовании Национальной академии аграрных наук находилось 465 тысяч гектар земли, но в Государственный земельный кадастр были внесены сведения только о 320 тыс. га (69%). Данные о 145 тыс. га земель отсутствуют. Регистрация права постоянного пользования земельными участками также осуществлена частично.
  • 21 мая 2021 года Гадзалу сообщили о подозрении по факту получения взятки на 4 миллиона гривен.

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Темы: СБУобыски
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