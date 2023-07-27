Рада забрала мандат у любителя Мальдив нардепа Аристова
Четверг, 27 июля 2023, 13:18
Верховная Рада прекратила полномочия народного депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова.
Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Детали: Решение поддержали 320 нардепов.
Прямая речь: "Рада поддержала прекращение депутатских полномочий народного депутата Украины Юрия Аристова. Новый антирекорд по количеству нардепов в парламенте - 402".
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Предыстория:
- 25 июля стало известно, что заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, что находится на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.
- Руководитель фракции СН Давид Арахамия заявил, что в "Слуге народа" изучают информацию о вояже Аристова на Мальдивы, и в случае подтверждения последнему грозит потеря мандата. В этот же день Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий.
- 26 июля стало известно, что работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины расследуют законность выезда на отдых народного депутата Юрия Аристова во время вооруженной агрессии РФ против Украины.