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Рада забрала мандат у любителя Мальдив нардепа Аристова

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 июля 2023, 13:18
Рада забрала мандат у любителя Мальдив нардепа Аристова
фото из ТГ Железняка

Верховная Рада прекратила полномочия народного депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова.

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Решение поддержали 320 нардепов.

Прямая речь: "Рада поддержала прекращение депутатских полномочий народного депутата Украины Юрия Аристова. Новый антирекорд по количеству нардепов в парламенте - 402".

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Предыстория:

  • 25 июля стало известно, что заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, что находится на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.
  • Руководитель фракции СН Давид Арахамия заявил, что в "Слуге народа" изучают информацию о вояже Аристова на Мальдивы, и в случае подтверждения последнему грозит потеря мандата. В этот же день Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий. 
  • 26 июля стало известно, что работники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины расследуют законность выезда на отдых народного депутата Юрия Аристова во время вооруженной агрессии РФ против Украины.

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